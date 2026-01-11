Search here...

Vid 17 års ålder berör hennes gest mot sin mamma internetanvändare

Aman Duggal, en 17-årig brittisk tonåring, skapade nyligen rubriker genom att betala av hela familjens skulder med pengar som tjänats in i sin webbutik. I början av januari 2026 publicerade han en video på Instagram där han gav sin mamma 10 000 pund i kontanter, cirka 11 500 euro. Den rörande scenen blev snabbt viral.

E-handel, en hävstång för tidig frigörelse

Fast besluten att ta kontroll över sin framtid lämnade Aman skolan för att ägna sig åt e-handel. Inom ett år lyckades han generera tillräckligt med inkomster för att befria sin familj från en tung ekonomisk börda. Denna symboliska men konkreta gest markerade en vändpunkt: han tog nu över hushållsräkningarna och vände på traditionella roller för familjens bästa.

"Det är något jag har velat göra länge."

I videon, med tårar i ögonen, räcker Aman bunten med pengar till sin mamma: "Jag älskar dig, det här är något jag har velat göra länge. Tack för allt du har gjort för mig. Du är den mest speciella personen i mitt liv." Hans mamma, synbart överväldigad, kämpar för att hitta orden innan hon kramar sin son. Detta ögonblick, som delades på sociala medier, berörde internetanvändare djupt.

En kärleks- och tacksamhetsförklaring

I bildtexten till sitt inlägg uttryckte Aman sin tacksamhet: "Min mamma gav mig allt och fanns alltid där för mig. Jag är så glad och stolt över att äntligen kunna ta hand om henne. Ord kan inte beskriva hur jag känner." Inlägget fick över 600 000 gilla-markeringar på bara några dagar, vilket utlöste en våg av stöd och beundran från hela världen.

En inspirationskälla för en hel generation

Reaktionerna strömmade snabbt in: ”Vilken rörande video”, ”Du har inspirerat mig att göra detsamma för mina föräldrar” och ”Respekt, broder.” Mycket mer än en enkel vänlig handling, hans handlingar förkroppsligar unga människors förmåga att ta kontroll över sitt eget öde och sina familjers, ofta i ett svårt ekonomiskt klimat.

Aman Duggals berättelse berör särskilt tonåringar som står inför svåra situationer. På bara ett år gick han från att vara student till familjeförsörjare, vilket bevisade att online-entreprenörskap kan vara ett verktyg för egenmakt.

Kort sagt, den unge Aman Duggals video skickar ett kraftfullt budskap: vid 17 års ålder är det möjligt att göra skillnad, ge tillbaka och bygga en stark framtid. Det är en berättelse som kombinerar beslutsamhet, tacksamhet och hopp – och en som inspirerar långt bortom sociala medier.

Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
