"Förlossningsdepression existerar": en mammas hjärtskärande video ökar medvetenheten

Liggande i sin spjälsäng bryter en ung mamma ihop av trycket: hon placerar försiktigt sitt barn säkert innan hon brister ut i gråt och skriker av nöd. Den här videon, som delats på X (tidigare Twitter), har berört miljontals internetanvändare och återuppväckt debatten om förlossningsdepression, en verklighet som alltför ofta tystas ner.

En rå och autentisk scen

I detta råa, ofiltrerade filmmaterial ser vi modern, synbart utmattad, kämpa mot djup ångest. Istället för att ta till våld trots sitt lidande, ser hon till att garantera sitt barns säkerhet innan hon låter sin förtvivlan explodera. Denna instinktiva beskyddande handling genljuder som ett kärleksrop sammanflätat med outhärdlig ångest, och fångar själva essensen av förlossningen för många kvinnor.

Även med så mycket smärta sårade hon honom inte. Det där är en mamma. Stolt över henne. Skickar en stor kram på avstånd 🤍 pic.twitter.com/8c8L14Mub2 — Lecci Lecci (@symplecci) 24 januari 2026

Solidaritetsutbrottet från internetanvändare

Kommentarerna under videon flödar över av medkänsla. En av de mest delade lyder: ”Även i oerhörd smärta skadade hon honom inte. Det där är en mamma. Stolt över henne. Skickar henne en stor kram på avstånd.” Andra meddelanden delar personliga erfarenheter: ”Jag gick igenom samma sak, det är inte en svaghet”, ”Förlossningsdepression finns och vi behöver prata om det” eller ”Du är inte ensam, be om hjälp.” Denna våg av virtuellt stöd förvandlar ett ögonblick av sårbarhet till en symbol för enighet.

En viktig påminnelse om mödrars psykiska hälsa

Förlossningsdepression drabbar ungefär 10 till 15 % av kvinnor efter förlossningen, med symtom som sträcker sig från extrem ångest till självmordstankar. Den förväxlas ofta med tillfällig "baby blues" och kräver medicinskt och psykologiskt stöd. Den här videon belyser det akuta behovet av att minska pressen att uppnå "perfekt moderskap" och att uppmuntra mödrar att söka hjälp utan skam.

Genom att våga dela sin ångest ofiltrerat har denna anonyma mamma öppnat en dörr till ett tyst lidande som förtjänar vår fulla uppmärksamhet. Hennes video dömer inte; den uppmanar till empati och handling: att erkänna förlossningsdepression innebär att rädda mödrar och skydda barn. Ett viktigt budskap som förhoppningsvis kommer att uppmuntra fler familjer att bryta tystnaden.