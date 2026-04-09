"Alla kan älska rosa": den här mamman väcker nytt liv i debatten om hur man ska uppfostra pojkar

Léa Michel
Den amerikanska countrysångerskan Maren Morris väckte nyligen en hel del diskussion efter att ha delat med sig av en personlig reflektion över hur pojkar socialiseras från ung ålder. I en video som publicerades på TikTok i början av april 2026 berättar hon om ett samtal med en bekant om könsnormer och barnuppfostran.

Uppmuntra känslomässigt uttryck hos pojkar

Kärnan i hennes budskap är en enkel idé: preferenser, som att tycka om färgen rosa eller vissa kulturella influenser, bör inte förknippas med ett specifikt kön. Maren Morris förklarar att dessa stereotyper kan dyka upp mycket tidigt i barns liv, ibland så tidigt som i skolan eller genom deras interaktioner med omgivningen. Som mamma till en sexårig pojke som heter Hayes betonar hon vikten av att låta barn uttrycka sina känslor fritt.

Hon förklarar att hon vill uppfostra sin son i en miljö där han kan utveckla sin smak och personlighet utan att begränsas av traditionella förväntningar på maskulinitet: ”Det har gett mig mycket hopp, eftersom min son och hans vänner, både flickor och pojkar, alla klarar sig så bra, och jag har hopp för den här generationen eftersom de uppfostras av samhällen som vårt, som bryter dessa mönster, och jag hoppas att detta kommer att göra det möjligt för dem alla att få ett bättre liv.” Enligt henne kan vissa diskurser som främjar idén att pojkar ska ”tuffa upp sig” hindra inlärningen av känsloreglering.

Omvänt betonar Maren Morris att hennes son lär sig att identifiera och uttrycka sina känslor, en färdighet hon anser vara avgörande för hans personliga utveckling. Hon beskriver honom som ett barn med olika intressen, som tycker om baseboll, musikaler och kreativa aktiviteter som smyckestillverkning. För Maren Morris illustrerar dessa preferenser helt enkelt den naturliga mångfalden av personligheter.

En debatt som fortfarande pågår i samhället

Sångerskan Maren Morris kommentarer är en del av en bredare diskussion om utvecklingen av utbildnings- och sociala normer. I flera år har många specialister på barnutveckling betonat vikten av en miljö som gör det möjligt för barn att utforska sina intressen utan stereotypers tryck.

Frågan om hur barn utvecklar sin identitet, särskilt vad gäller känslor och smak, är ett frekvent debattämne inom psykologi och utbildning. Idén att vissa färger, aktiviteter eller attityder är reserverade för ett visst kön ifrågasätts alltmer (och med rätta). För Maren Morris kan det att uppmuntra barn att utveckla sin känslighet och kommunikationsförmåga bidra till deras välbefinnande och framtida relationer.

En generation i övergångsfas

I sitt tal uttryckte Maren Morris även sin optimism när det gäller yngre generationer. Hon tror att fler och fler föräldrar uppmuntrar sina barn att växa upp i en mer öppen miljö, där mångfalden av smaker och känslor accepteras. Hon betonade familjens och den sociala kretsens roll i utbildningen och tackade dem som bidrar till detta stöd.

Enligt henne kan det bidra till att bryta ner vissa mönster som ärvts från det förflutna om barn får uttrycka sig fritt. Denna idé stämmer överens med en bredare rörelse som observerats i många samhällen, där frågan om känslomässiga uttryck och jämställdhet fortsätter att utvecklas.

Genom att bland annat påminna oss om att "alla kan älska rosa" återupplivar den amerikanska countrysångerskan Maren Morris diskussionen om barns frihet att konstruera sina identiteter utan könsbegränsningar. Hennes vittnesmål belyser vikten av en öppen dialog om utbildning, i ett sammanhang där normer gradvis utvecklas.

Hon klär sin son i leggings, och reaktionerna på nätet säger mycket om könsnormer.

