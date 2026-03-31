Hon klär sin son i leggings, och reaktionerna på nätet säger mycket om könsnormer.

Könsstereotyper hänger fortfarande kvar i barnkläder. En mamma, som också skriver samtida barnvisor, hade en sorglig upplevelse av detta på sociala medier. Allt började med ett par enkla leggings, burna av pojkar, på hennes sons ben. Och att döma av kommentarerna borde pojkar bära byxor och tröjor med heroiska konnotationer, och flickor rosa klänningar med paljetter. Arkaiska normer som mamman fördömer.

Leggings: splittringens plagg

Bara omnämnandet av leggings väcker upprördhet och hetsiga stildebatter. Leggings beskrivs ofta som en "visuell skräck" eller till och med en sömnadskatastrof och är bland dessa "kontroversiella" plagg, ungefär som labubu-byxor och slitna jeans. Leggings kritiseras av modevärlden och anklagas för "dålig smak" men har ett mindre än fantastiskt rykte.

Medan det knappt tolereras på så kallade feminina figurer, är det helt enkelt förbjudet på mäns ben. De enda som får undantag från detta mycket åtsittande modeplagg är erfarna maratonlöpare, och även under sportens sken utsätts de ofta för hård kritik. Pojkar, hur sorglösa de än må vara, lider också maskulinitetens hemska öde när de nöjer sig med att välja leggings framför blå byxor.

Det är åtminstone den skrämmande slutsatsen som en mamma dragit. Den unga kvinnan, känd som @laurelbang, omtolkar kända sånger ur ett "föräldraperspektiv" och komponerar meningsfulla vaggvisor. Hennes Instagramkonto liknar en uppriktig dagbok där hon delar med sig av hjälpsamma råd och råa verkligheter. Hon filmar ibland spontana ögonblick med sin son, och en av dessa videor har väckt upprördhet online. Anledningen till detta kollektiva uppror? Ett par ofarliga leggings, som om barn borde följa en klädkod och välja sina kläder baserat på kön snarare än personlig smak.

Hatiska kommentarer om ett enkelt tygstycke

Att se en pojke glatt strosa omkring i leggings är inget problem, förutom för de som misstar stereotyper för sanning och tycker att en pojke ska leka med bilar och ha sporttröjor på sig. Att döma av kommentarerna, som översvämmade inlägget som en flod av kritik, hör leggings inte hemma i en pojkes garderob, och mamman är oansvarig som introducerar sin son till sådana "metoder".

Detta stretchiga, andra hudliknande plagg passar väl för barns aktiva äventyr och ständiga akrobatik. En handfull internetanvändare, förblindade av normer och influerade av föråldrade stereotyper, klagade dock på "feminina" skyltar medan de mer toleranta helt enkelt såg ett "terräng"-plagg som främjade flexibilitet.

”Att klä sin son i leggings är ett tecken på psykisk sjukdom”, hävdar en kvinna. ”Vilken mardröm”, inflikar en annan. ”Den där ungen kommer att bli bög.” Dessa hatspridare är samma personer som längtar tillbaka till den gamla tiden, när flickor lekte tyst med Barbies och lärde sig om moderskap med sina dockor medan pojkar slogs om en boll och försiktigt lärde sig om ledarskap.

Modern, ett omedvetet offer för uppenbar trångsynthet, påpekar att 95 % av kommentarerna är skrivna av män. Som om ett par enkla leggings i storlek 10 skulle innebära slutet för deras art och hota deras maskulinitet. Som om kläder dikterade beteende. Men, som modern påminner oss , "kläder har ingen moral." Och det är inte hennes enda läxa i tolerans.

Denna mammas briljanta svar på hat

Kläder och leksaker är inte i sig könsbundna. En pojke kan bära en rosa pikétröja och en flicka en blå tröja, precis som den ena kan njuta av att laga mat med sitt leksakskök medan den andra tycker om att cykla mountainbike. Därför är leggings inte mer "feminina" än maskulina. Tanken att leggings på något sätt är emasculerande är en social konstruktion, en produkt av ideologisk betingning.

Samhället har övertygat oss om att varje klädesplagg måste passa in i en kategori, och inte bara det i vår garderob. Och detta gäller fortfarande idag. Enligt en storskalig studie av 20 000 tröjor och shorts från stora märken är stereotyper tydligt tryckta på barns bröst. Trots gemensamma intressen förknippas flickor med ord som "kärlek", "leende" och "dröm", medan pojkar har mer djärva adjektiv som "utforska", "snabbt" eller "gäng".

Och den här leggingsincidenten är bara ytterligare en illustration av detta underliggande problem. Långt ifrån att reagera våldsamt på dessa attacker förblev mamman bestämd men gjorde det på ett pedagogiskt sätt. Hon påminde alla: "Man skyddar inte barn genom att lära dem att följa absurda koder." Hon uppfostrar sitt barn till att vara vänligt medan andra förblir fångar i sina föråldrade övertygelser.

Dessa leggings är sekundära i förhållande till den glädje ett barn uttrycker och deras skrattutbrott. De är bara en bakgrund. Ändå ser vissa dem fortfarande som en varningssignal, som om en outfit som bärs i parken skulle kunna avgöra hela ett barns framtid.