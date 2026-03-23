Under graviditeten tog hon bilder på förändringarna i sin mage under åtta månader.

Gravida Amanda Macari (@macariamanda) förevigade 8 månader av sin växande mage i svartvitt, en gripande serie som setts av tusentals på Instagram.

En intim och poetisk fotoserie

Den brasilianska influencern Amanda Macari (@macariamanda) delade en serie med 16 svartvita porträtt som dokumenterar hennes graviditet månad för månad. De två raderna växlar mellan profil- och framifrånvyer: i början en svagt rundad mage i skinny jeans; allt eftersom månaderna går växer den generöst fram till den åttonde månaden, fortfarande accentuerad av en enkel bh och jeans. Dessa minimalistiska bilder fångar mjukheten i hennes kurvor, hennes skyddande händer och en påtaglig lugn.

Ett djupt andligt budskap

Bildtexten, på portugisiska, genljuder som en bön: "9 månader är ditt favorithem 🤰💗." Den citerar sedan Psalm 139:13-16: "Du skapade mina innersta varelser och vävde mig i min moders livmoder. […] Dina ögon såg mitt ofödda barn; alla mina dagar var skrivna i din bok." En biblisk text som hyllar livet före födseln som en gudomlig skapelse, full av förundran och förutbestämmelse.

En rörande hyllning till moderskapet

Det här Instagraminlägget är berörande i sin enkelhet och trovärdighet: inga filter eller överflöd, bara kroppens intima förvandling till ett "hem" för barnet. Kommentarer strömmar in från rörda blivande mammor som delar med sig av sina egna berättelser. Med hashtaggar som #gravidasnotiktok knyter det an till en brasiliansk gemenskap där graviditet upplevs som ett dagligt mirakel.

Amanda Macaris fotografier överskrider den enkla före/efter-jämförelsen och blir en poetisk och andlig meditation över livets skapelse. Ett rörande vittnesmål som frammanar den heliga skönheten i de nio månaderna av graviditeten.