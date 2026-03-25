Kritiserad för att hon fortsätter att amma sin 4-åriga dotter försvarar denna mamma sitt beslut.

Att amma ett fyraåring kan vara överraskande, till och med chockerande, i vissa kulturer. Ändå är detta val för vissa mödrar en del av en naturlig och självsäker syn på föräldraskap. Detta är fallet för Shinnai Visser (@mindful_mamma_za), som förespråkar för förlängd amning, trots kritiken.

Ett val som är kontroversiellt

Shinnai Visser, en sydafrikansk tvåbarnsmamma, håller sig inte tillbaka från sitt dagliga liv. På Instagram delar hon med sig av sina erfarenheter av "babyledd" amning, en metod där takten styrs av barnets behov. Detta val, långt ifrån universellt accepterat, har väckt många reaktioner. Vissa internetanvändare anser att denna typ av amning är "olämplig", vilket tyder på ett överdrivet beroende eller en anknytning som anses vara "för intensiv".

Som svar på denna kritik konstaterar hon helt enkelt : problemet är inte biologiskt, utan kulturellt. I många delar av världen och genom historien är amning efter två års ålder långt ifrån ovanligt. Det är främst nuvarande västerländska normer som har förkortat denna praxis.

En rytm som utvecklas med barnet

I motsats till vad många tror är amning av en fyraåring inte alls som att amma ett spädbarn. För hennes äldsta dotter har dessa stunder blivit sällsynta, korta och fridfulla. Det kan vara en enstaka matning, ibland en gång om dagen, ibland ingen på flera dagar. Barnet väljer utifrån sina behov just då.

För hennes 20 månader gamla dotter ammar hon dock fortfarande oftare. Det är särskilt användbart för att lindra tandsprickningsvärk, under tillväxtspurter eller för att ge tröst. Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) betonar en viktig poäng: med åldern ger amning näring åt känslor mer än kroppen. Det blir ett reglerande verktyg, ett sätt att lugna ett nervsystem som fortfarande är under utveckling.

En länkcentrerad metod

För denna mamma är dessa utökade amningssessioner först och främst stunder av kontakt. Hon jämför dem med lugnande ritualer som vuxna själva kan söka i sina dagliga liv. Enligt henne finner hennes äldsta dotter en känsla av trygghet och stabilitet i dem. Hon observerar också hos sin dotter en större förmåga att hantera sina känslor och ett växande självförtroende. Hon försvarar en idé som ofta framförs av vissa specialister: ett barns självständighet härrör inte från påtvingad separation, utan från en trygg anknytning.

Ett personligt val som bara gäller varje individ.

I hjärtat av denna debatt ligger en avgörande fråga: vem bestämmer vad som är "normalt" eller inte i moderskapet? Amning, oavsett om det är kort eller lång, är ett djupt personligt val. Det rör moderns kropp, hennes känslor, men också barnets välbefinnande. Denna typ av beslut kan inte reduceras till yttre bedömningar eller en enda uppsättning normer.

Att kritisera en mamma för hur hon väljer att mata eller trösta sitt barn ignorerar mångfalden av erfarenheter, kulturer och behov. Vissa kvinnor känner sig bekväma med förlängd amning, andra inte. Vissa slutar tidigt, andra fortsätter. I samtliga fall förtjänar dessa beslut att respekteras.

En förlossningsavdelning som lyssnar på sig själv först och främst

Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) vägrar å sin sida att sätta ett specifikt datum för avvänjning. Hon föredrar att låta saker och ting utvecklas naturligt, beroende på sin dotter och sina egna känslor. Inför kritik uppmuntrar hon främst människor att återknyta kontakten med sig själva: att utbilda sig själva, lyssna på sina kroppar och lita på sin intuition.

I slutändan påminner hennes tillvägagångssätt, ibland uppfattat som "atypiskt", oss om en viktig sak: det finns inget enda rätt sätt att vara mamma. Varje kvinna, varje kropp, varje barn bygger sin egen balans. Och i moderskapets intima rum bör respekt, vänlighet och valfrihet alltid råda.