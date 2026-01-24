"Skaffa inga barn": i tårar varnar hon för svårigheterna med moderskapet

En hjärtskärande video som @weatheredanystorm publicerat på TikTok har berört miljontals internetanvändare de senaste dagarna. I tårar filmar den unga mamman ett ögonblick av extrem ångest och förklarar att det att bli förälder var "hennes värsta misstag i livet".

Ett rått och ofiltrerat rop på hjälp

Videon av @weatheredanystorm, filmad i ett ögonblick av ensamhet och uppenbar utmattning, belyser en sällan skådad verklighet: den med en mamma som överväldigas av den emotionella, mentala och fysiska bördan av att uppfostra ett barn, möjligen autistiskt. I videon säger hon: "Om du inte är redo att få ett autistiskt barn eller vad det nu är... skaffa inga barn." Hon anförtror sig att hon inte längre vet hur hon ska hantera det: "Jag vet inte om jag klarar av det här resten av mitt liv. Jag ska ta honom till hans pappa, även om han inte svarar, och bara lämna honom där i flera dagar vid det här laget." Dessa ord, uttalade i ett tillstånd av total utmattning, har delats i stor utsträckning och väckt både medkänsla och reflektion.

En våg av stöd… och varningar

I kommentarerna uttrycker många internetanvändare, ofta själva föräldrar till neurodivergenta barn, sin förståelse: ”Skriv in honom på dagis så snart som möjligt, du behöver en tupplur!” eller ”Som mamma till ett autistiskt barn... måste du sörja, privat, hur du trodde att moderskapet skulle vara. Sedan, jag lovar dig, kommer det han gör att verka mer intressant än svårt.” Vissa delar också med sig av sina egna erfarenheter och nämner den hjälp de fick efter att ha kontaktat socialtjänsten: ”Jag nådde precis den punkten. Jag ringde barnskyddet och de gav mig så många resurser.”

I slutändan, även om @weatheredanystorms video kan ha varit chockerande, belyser den främst ett ihållande tabu: det om föräldraånger, mödrars utmattning och det akuta behovet av stöd för ensamstående mödrar. Det är en skarp påminnelse om att moderskap inte alltid är instinktivt eller enkelt – och att det att prata om det, utan att döma, är ett första steg mot större solidaritet.