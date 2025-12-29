Enligt en erfaren lärare är elever med dessa förnamn de mest rastlösa.

Elever som gungar fram och tillbaka i sina stolar, stör lektionen genom att prata och får tillrättavisningar i sina kalendern verkar ha en sak gemensamt: sitt förnamn. På Reddit har en erfaren lärare sammanställt en icke-uttömmande lista över så kallade störande elever, mer allmänt kallade "bråkstakar". Och även de mest melodiska och poetiska namnen kan vara idioter.

Det här är de förnamn som lärare ogillar.

I klassrummet finns eleverna som sitter på första raden, lyssnar uppmärksamt på läraren och räcker upp handen för varje fråga. Och längst bak i rummet finns gänget med busiga barn med sina ryggsäckar, de som i hemlighet lägger lappar under bänkarna, gör blåspistoler av sina kulspetspennor och talar utan tillåtelse. Dessa elever, anklagade för att störa lektionerna, får varningar på varje betyg. Deras beteende är deras lågpunkt i skolan, och deras föräldrar är upprörda. Och de med vissa förnamn är mer benägna att bli stämplade som "oroliga", "störande" eller till och med "distraherade".

Även om ett förnamn kan påverka ett barns akademiska framgångar och utbildningsväg, kan det också avgöra deras beteende i klassrummet. Åtminstone en lärare är övertygad om det. På Reddit sammanställde hon en lista med namnen på störande elever – de som regelbundet får tillrättavisningar och förknippas med att betraktas som bråkstakar. Och missta er inte: vissa namn låter änglalika och oskyldiga, men kan förråda en oförbätterlig elev.

Flicka vs. pojke: namnen på de rastlösa eleverna

Dessa elever, som har horn istället för glorier, är helt okänsliga för lärarens order. De gör precis som de vill, och hotet från studievägledarens kontor har inte längre någon effekt på dem. De pirrar i sina stolar, roar sig med att dissekera sina suddgummin och improviserar ett riktigt clownnummer bakom whiteboardtavlan. När läraren rynkar pannan flinar de och fortsätter att underhålla klassen. Det räcker med att säga att dessa namn bäst undviks om du vill att ditt barn ska ha en lugn och händelselös skolupplevelse.

Här är listan över "problem"-tjejer:

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Tro

Hamn

Himmel

Nevaeh

Hoppas

Treenigheten

Tiffany

Bretagne

Ashley

Ängel

Stephanie

Betania

Melinda

Miranda

Keyana

De flesta av dessa namn har ett anglosaxiskt ljud, vilket inte är förvånande eftersom professorn som sammanställde dem undervisar i USA. Rangordningen skulle säkerligen vara annorlunda i Frankrike. Dessutom har lärare, efter denna publicering, utökat och kompletterat listan baserat på sina egna erfarenheter. Således är Barbara, Rose, Mary och Jennifer också bland de namn som lärarna riktar in sig på.

Här är listan över "problem"-pojkar (Ducobu är en ängel i jämförelse):

Travis

Jaga

Rusa

Jeremia

Joaquin

Mikael

Julian

Karmin

Logan

Legend

Ashton

Alfonzo

Ängel

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

kristen

Landon

Till den här listan kan vi också lägga till George, Edward, James, Michael och Brian. Ett särskilt omnämnande bör också gå till Kyle, ett namn som låter väldigt "bad boy". En lärare bekräftar: "Han var en av de värsta eleverna jag någonsin haft när det gäller hans hemska attityd ... och han var en mobbare mot de andra eleverna."

Den här listan bör tas med en nypa salt: ett förnamn är inte allt.

Det är inte tal om att ta den här listan bokstavligt eller definitivt avfärda dessa namn av rädsla för en rad påhopp. Ett förnamn formar vår personlighet, gynnar eller hindrar vår yrkeskarriär, och ger till och med riktning åt vårt kärleksliv. Vetenskapen har bekräftat det: ett förnamn definierar i förväg vad vi kommer att bli. Men dessa namn, som irriterar lärare vid blotta omnämnandet av dem, är inte alltid predisponerade för oordning och stökighet. I verkligheten kan många andra faktorer utlösa explosivt beteende.

Om barn är oroliga i klassrummet är det inte alltid för att provocera eller trotsa auktoriteter. Ibland är det ett sätt att få uppmärksamhet, att externalisera det som stör dem , resultatet av en dålig natts sömn eller ett besvärligt uppror mot en stressig familjesituation. Det kan också vara en biverkning av ADHD.

Ditt barns namn kan förklara deras hemska beteende i klassrummet. Men ibland behöver man gräva lite djupare för att hitta den verkliga orsaken. Att sätta etiketter är aldrig en bra idé (förutom kanske i anteckningsböcker).