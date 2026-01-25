Vid födseln överraskade denna 6-kilos bebis alla.

Blandine, ursprungligen från Toulouse, födde sitt andra barn, Émile, den 6 november 2025. Barnet vägde 6 kilo och mätte 51 centimeter, nästan dubbelt så mycket som den genomsnittliga födelsevikten i Frankrike (mellan 2,5 och 3,5 kg). Hans spektakulära ankomst gjorde ett bestående intryck på hela läkarteamet på kliniken, men förlossningen fortskred utan komplikationer.

En ultraljudsundersökning som redan avslöjade en "onormal" storlek

Två veckor före beräknad förlossning uppskattade graviditetstester Émiles vikt till cirka 4,6 kg. Denna siffra kunde ha varit oroande, men Blandine valde att inte informera sin gynekolog, trots att hennes växande mage blev svår att bära. Förlossningen sattes så småningom igång vaginalt. "Barmorskan kunde inte tro det; hon sa att han såg ut som en 6 månader gammal bebis", berättar mamman.

En sällsynt aktivitetsrusning på förlossningsavdelningen

Vid födseln svepte känslorna genom kliniken. "Alla kom för att träffa Émile", minns Blandine med en touch av humor. Han var för stor för vanliga blöjor, så han kläddes omedelbart i storlek 6 månader. Även om hans vikt satte lokalt rekord var den nyfödda vid perfekt hälsa.

En utveckling som följs noga, men utan oro.

Sedan sin födsel har Émile fortsatt att växa harmoniskt. I mitten av januari 2026 mätte han redan 61 cm, samtidigt som han bibehöll sin ursprungliga vikt på 6 kg. Inga tecken på graviditetsdiabetes upptäcktes hos modern, och orsakerna till denna exceptionella vikt förblir oförklarade. Detta fall påminner om ett barn som föddes i Texas i december 2025 med en liknande vikt (5,9 kg), som också var vid god hälsa.

En naturlig förlossning välkomnad av mamman

"Jag är glad att jag vägrade ett kejsarsnitt, även om det inte var säkert", säger Blandine, stolt över sin förlossningsupplevelse. Idag är Émile en livlig, nyfiken bebis med god aptit och regelbunden sömn. En mild jätte som ger glädje till sina föräldrar.

Ett ovanligt fenomen, men ett som övervakas.

Spädbarn som klassificeras som "makrosomer" (som väger över 4,5 kg) kan möta risker vid födseln, såsom hypoglykemi eller andningsproblem. Émile trotsar dock all statistik: han utvecklas perfekt. Ett sällsynt fall, men ett som påminner oss om att naturen ibland bjuder på överraskningar, även för den mest erfarna vårdpersonalen.

Sammanfattningsvis kommer Émiles födelse för alltid att bli ihågkommen som en extraordinär händelse, både för hans imponerande vikt och förlossningens smidiga förlopp. Utöver den nyfikenhet han väcker, vittnar hans berättelse främst om människokroppens förmåga att överraska och vikten av uppmärksam medicinsk vård. En exceptionell start på livet för ett barn som redan inger beundran.