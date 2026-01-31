För att få ett namn till sin son bad det här amerikanska paret AI om råd.

Tänk om artificiell intelligens kunde hjälpa dig att välja ditt barns namn? Det är den lite galna chansningen som ett par från Maryland, USA, tagit.

En väldigt 2.0-liknande namnsökning

Liksom många blivande föräldrar var Sarah och Stephen kluvna mellan flera idéer. Istället för att bläddra igenom traditionella namnböcker för barn vände sig paret till teknik. "Vi tittade på ChatGPT för att se vilka pojknamn som passade bäst till Winkler", berättade de för Baltimore Sun. Efter flera förslag stack Hudson ut. De behövde fortfarande hitta ett mellannamn: några sökningar senare kompletterade Oakley bilden.

För de unga föräldrarna visade sig verktyget vara "lika roligt som inspirerande". Och även om det slutgiltiga valet är deras, kommer denna lilla digitala boost att förbli en trevlig anekdot att berätta för Hudson när han blir äldre.

Årets första barn

Hudson Oakley Winkler föddes den 1 januari 2026 klockan 04:20 på Carroll Hospital i Westminster, Maryland. En symbolisk födelse: han är årets första barn i kommunen. Spädbarnet vägde 3 kg vid födseln, enligt The Baltimore Sun. Ännu mer rörande är att hans mor, Sarah, själv föddes på samma sjukhus. "Min mor sa till mig: 'Jag födde i just den här korridoren för mer än 20 år sedan'", berättade hon med en röst fylld av känslor.

En familjetradition ... och en blinkning mot framtiden

Institutionen firade födelsen på sociala medier och utropade: "En skål för den nya generationen och de familjetraditioner som fortsätter." Även om Hudsons namn valdes med hjälp av teknologi, förblir hans berättelse djupt mänsklig. Mellan familjearvet, platsens symbolik och en touch av modernitet tack vare artificiell intelligens förkroppsligar den här unge pojken, på sitt eget sätt, länken mellan dåtid och framtid.

År 2026 är det inte längre en långsökt idé att använda AI för att välja ett barns namn. För Sarah och Stephen Winkler fungerade ChatGPT som en ledsagare i beslutsprocessen, utan att någonsin ersätta föräldrarnas ömhet och intuition.