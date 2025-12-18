Upp till 300 spädbarn? De förbryllande affärerna för rika kineser i Amerika

Ultrarika kineser, fascinerade av Elon Musks pronatalistiska teorier, outsourcar sina dynastiska ambitioner till Kalifornien. Genom att i stor utsträckning använda surrogater och elitspermabanker försöker de etablera veritabla arvtagare, ibland hundratals. Denna industri, som avslöjats av Wall Street Journal , trotsar kinesisk lag och väcker allvarliga anklagelser om exploatering och eugenik.

Att kringgå de familjerestriktioner som införts av Peking

I Kina är surrogatmödraskap strängt förbjudet, och par är begränsade till tre barn. Dessa restriktioner avskräcker dock inte vissa magnater, som vänder sig till kaliforniska kliniker. Där köper de så kallad "premium"-sperma – från toppidrottare eller donatorer med högt IQ – för cirka 2 500 dollar per prov, för att inseminera amerikanska surrogatmödrar och få barn födda som amerikanska medborgare. Xu Bo, grundare av Duoyi Network, hävdar redan att han har över 100 barn och strävar enligt uppgift efter att ha minst 20 söner för att säkerställa kontinuiteten i sitt videospelsimperium.

Explosion av marknaden för utvalda gameter

Även om kalifornisk lag teoretiskt begränsar antalet barn per donator till 25, kringgås denna regel ofta för rika klienter. Specialister som Nathan Zhang från IVF USA talar om massordrar som syftar till att skapa "genetiskt överlägsna dynastier", med systematisk användning av preimplantationsgenetisk diagnostik för att selektera för vissa egenskaper. Miljardären Wang Huiwu sägs ha fått 10 döttrar med hjälp av spermier från modeller, driven av en tydlig önskan om allianser och prestige.

Rättsliga spänningar i Los Angeles

Domaren Amy Pellman har offentligt uttryckt oro: Xu Bo ska år 2023 ha framträtt via videokonferens i ett dussin fall relaterade till föräldrars erkännande, allt medan han bodde i Kina. I Irvine uppfostrar barnflickor hans spädbarn medan han väntar på visum. Hans kommentarer om pojkars påstådda "överlägsenhet" har orsakat upprördhet, även i domstolarna. Inför dessa metoder har Peking aviserat strängare sanktioner mot surrogatmödraskap utomlands, men detta har haft liten verklig inverkan på dessa rika eliter.

Etiska överdrifter: potentiell incest och varualisering av livet

Bristen på tydlig spårbarhet ökar risken för incestuösa förhållanden mellan halvsyskon som inte är medvetna om sitt släktskap. De ofta ogenomskinliga betalningsarrangemangen för surrogatmödrar är också en anledning till oro. I USA kräver vissa senatorer ett förbud mot surrogatmödraskap för kinesiska medborgare, trots att antalet ansökningar har fyrdubblats sedan 2014. Kritiker fördömer detta som uppenbar eugenik, där barn blir tillgångar som används för att främja dynastiska strategier.

Mot internationell reglering?

Ofta frånvarande från sina barns vardag investerar dessa fäder kolossala summor i att bygga genetiska linjer. Mellan Kinas strängare regleringar och skillnader i amerikansk lagstiftning kvarstår ett juridiskt vakuum. Ett växande antal röster kräver global reglering och strikt spårbarhet av donatorer för att begränsa denna "babybusiness" med dess oroande överdrifter.

Kort sagt, bakom dessa skräddarsydda härstamningsscheman finns en oroande klyfta mellan pengarnas makt och lagens gränser. Genom att omvandla fortplantning till en investeringsstrategi och barn till instrument för arv eller prestige, utmanar dessa metoder direkt de etiska värderingar som ligger till grund för våra samhällen. Fallet avslöjar också oförmågan hos nationella rättsliga ramverk att reglera globaliserade reproduktionsflöden, där de rikaste navigerar lagarna som de anser lämpligt.