Search here...

Upp till 300 spädbarn? De förbryllande affärerna för rika kineser i Amerika

Föräldraskap
Naila T.
Стас Ксензов/Pexels

Ultrarika kineser, fascinerade av Elon Musks pronatalistiska teorier, outsourcar sina dynastiska ambitioner till Kalifornien. Genom att i stor utsträckning använda surrogater och elitspermabanker försöker de etablera veritabla arvtagare, ibland hundratals. Denna industri, som avslöjats av Wall Street Journal , trotsar kinesisk lag och väcker allvarliga anklagelser om exploatering och eugenik.

Att kringgå de familjerestriktioner som införts av Peking

I Kina är surrogatmödraskap strängt förbjudet, och par är begränsade till tre barn. Dessa restriktioner avskräcker dock inte vissa magnater, som vänder sig till kaliforniska kliniker. Där köper de så kallad "premium"-sperma – från toppidrottare eller donatorer med högt IQ – för cirka 2 500 dollar per prov, för att inseminera amerikanska surrogatmödrar och få barn födda som amerikanska medborgare. Xu Bo, grundare av Duoyi Network, hävdar redan att han har över 100 barn och strävar enligt uppgift efter att ha minst 20 söner för att säkerställa kontinuiteten i sitt videospelsimperium.

Explosion av marknaden för utvalda gameter

Även om kalifornisk lag teoretiskt begränsar antalet barn per donator till 25, kringgås denna regel ofta för rika klienter. Specialister som Nathan Zhang från IVF USA talar om massordrar som syftar till att skapa "genetiskt överlägsna dynastier", med systematisk användning av preimplantationsgenetisk diagnostik för att selektera för vissa egenskaper. Miljardären Wang Huiwu sägs ha fått 10 döttrar med hjälp av spermier från modeller, driven av en tydlig önskan om allianser och prestige.

Rättsliga spänningar i Los Angeles

Domaren Amy Pellman har offentligt uttryckt oro: Xu Bo ska år 2023 ha framträtt via videokonferens i ett dussin fall relaterade till föräldrars erkännande, allt medan han bodde i Kina. I Irvine uppfostrar barnflickor hans spädbarn medan han väntar på visum. Hans kommentarer om pojkars påstådda "överlägsenhet" har orsakat upprördhet, även i domstolarna. Inför dessa metoder har Peking aviserat strängare sanktioner mot surrogatmödraskap utomlands, men detta har haft liten verklig inverkan på dessa rika eliter.

Etiska överdrifter: potentiell incest och varualisering av livet

Bristen på tydlig spårbarhet ökar risken för incestuösa förhållanden mellan halvsyskon som inte är medvetna om sitt släktskap. De ofta ogenomskinliga betalningsarrangemangen för surrogatmödrar är också en anledning till oro. I USA kräver vissa senatorer ett förbud mot surrogatmödraskap för kinesiska medborgare, trots att antalet ansökningar har fyrdubblats sedan 2014. Kritiker fördömer detta som uppenbar eugenik, där barn blir tillgångar som används för att främja dynastiska strategier.

Mot internationell reglering?

Ofta frånvarande från sina barns vardag investerar dessa fäder kolossala summor i att bygga genetiska linjer. Mellan Kinas strängare regleringar och skillnader i amerikansk lagstiftning kvarstår ett juridiskt vakuum. Ett växande antal röster kräver global reglering och strikt spårbarhet av donatorer för att begränsa denna "babybusiness" med dess oroande överdrifter.

Kort sagt, bakom dessa skräddarsydda härstamningsscheman finns en oroande klyfta mellan pengarnas makt och lagens gränser. Genom att omvandla fortplantning till en investeringsstrategi och barn till instrument för arv eller prestige, utmanar dessa metoder direkt de etiska värderingar som ligger till grund för våra samhällen. Fallet avslöjar också oförmågan hos nationella rättsliga ramverk att reglera globaliserade reproduktionsflöden, där de rikaste navigerar lagarna som de anser lämpligt.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Article précédent
Eftersom hon "inte längre ville vara mamma" gjorde hon ett val för sitt barn som kunde ha förvandlats till en tragedi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eftersom hon "inte längre ville vara mamma" gjorde hon ett val för sitt barn som kunde ha förvandlats till en tragedi.

I USA har ett chockerande fall skakat staden Richmond, Kentucky. En 34-årig kvinna, Sarah C. Vicker, greps efter...

Kramar kan skydda ditt barn mycket mer än du tror.

Vi tenderar ibland att underskatta kraften i en kram. Det är trots allt "bara" några sekunder av kontakt,...

"Ravefester" för bebisar? Det osannolika fenomenet som fängslar en hel generation

Trodde du att techno var reserverat för vuxnas ändlösa kvällar? Tänk om. Under de senaste månaderna har ett...

Det här är fraser man aldrig ska säga till barn under julhelgen.

När helgerna närmar sig faller många vuxna för frestelsen att använda jultomten som ett förhandlingskort för att få...

En mamma upptäcker att hennes dotter är en mobbare; hennes reaktion är chockerande.

En video som nyligen delats på sociala medier har skapat kontrovers i Frankrike. Den visar en mamma som...

Detta nästan bortglömda namn gör en oväntad comeback på förlossningsavdelningarna.

Esmée, ett gammaldags namn med delikat charm, gör en stark comeback på franska förlossningsavdelningar efter att nästan ha...

© 2025 The Body Optimist