Det här är fraser man aldrig ska säga till barn under julhelgen.

När helgerna närmar sig faller många vuxna för frestelsen att använda jultomten som ett förhandlingskort för att få gott uppförande från sina barn. Men enligt familjepsykoterapeuten Fiona Yassin kan den här typen av prat lämna bestående ärr i små barns sinnen. Här är en snabb översikt över fraser att undvika och varför de bör förvisas om du vill skydda dina barns välbefinnande.

"Du kommer att hamna på listan över stygga om du inte uppför dig ordentligt."

Det är en klassisk julförberedelse, men Fiona Yassin varnar för den: den kan orsaka ångest, särskilt hos barn som redan har psykiska sårbarheter. Att associera beteende med rädsla ( "du kommer att bli straffad", "du kommer inte att få några presenter" ) lär barn att de är "bättre" när de är bra – och därför "sämre" när de inte är det. Faran: de kan felaktigt tro att deras kärlek eller värde är beroende av deras beteende. Och denna övertygelse kan bli djupt rotad.

"Jultomten tittar på dig, var uppmärksam."

En subtil men lika ångestframkallande variation. Barnet kan känna sig ständigt iakttaget och dömt, även under till synes obetydliga stunder. Denna föreställda övervakning kan generera stress och till och med hindra barnet från att agera spontant. Julen lämnas bäst som en plats för glädje och frihet, inte en plats för ständig kontroll.

"Ge en kyss/kram till…"

Även om det kan verka harmlöst, kan det undergräva deras förmåga att respektera sin egen kropp och ge sitt samtycke om man insisterar på att ett barn ska kyssa eller krama någon – en mor- eller farförälder, moster, vän etc. – och insisterar på att barnet respekterar sin egen kropp. Barnet lär sig att deras kropp inte helt och hållet tillhör dem, att de måste "lyda" vuxnas förväntningar på tillgivenhet. I längden kan detta påverka deras förståelse av gränser och deras rätt till personligt utrymme – viktiga lärdomar för deras personliga utveckling.

"Jag förtjänar en bit till efterrätt."

Under julmåltiderna är det vanligt att en vuxen nonchalant säger " Jag förtjänar lite extra" eller "Jag förtjänade den här efterrätten". Enligt experten skickar den här typen av formulering ett farligt implicit budskap. Det antyder att njutning – i det här fallet njutningen av att äta – måste "förtjänas". För ett barn kan detta ingjuta idén att äta eller uppleva njutning är villkorligt, vilket bidrar till att etablera, medvetet eller omedvetet, en skuldfylld eller negativ relation till mat. I längden riskerar detta att främja ätstörningar eller en ohälsosam relation till njutning och kropp.

"Gör mormor en tjänst, täck upp din tallrik."

Under täckmantel av artighet och goda avsikter lär denna fras barn att ignorera sina inre känslor – hunger, mättnad – för att möta andras förväntningar. Detta kan grumla deras förmåga att lyssna på sin kropp och förstärka idén att det är viktigt att behaga vuxna framför sina egna känslor. Uppmuntran, ja. Tvång, nej. Kroppslig autonomi utvecklas också vid matbordet.

"Inser du hur lyckligt lottad du är? Det finns barn som inte har någonting."

Även om den motiveras av en önskan att vidga ett barns vyer, minimerar denna fras deras känslor. Den lär dem att det är illegitimt att känna frustration eller besvikelse. Att jämföra får dock inte en känsla att försvinna; det tystar den. Att erkänna ett barns känslor är alltid mer konstruktivt.

"Le lite, det är ju jul trots allt."

Även vid jul har ett barn rätt att vara trött, upprörd eller helt enkelt lugn. Att påtvinga dem en "korrekt" känsla är detsamma som att förneka vad de verkligen känner. Att tillåta alla känslor, inklusive de mindre glädjefyllda, bidrar till en sund emotionell utveckling.

"Vi har dragit åt svångremmen för att behaga dig."

Med de stigande levnadskostnaderna kan detta uttalande verka ärligt, men för ett barn kan det orsaka stress och skuld. När en gåva presenteras som ett "familjeoffer" kan barnet förknippa sin egen lycka eller sina önskningar med begränsningar, eller till och med orättvisa – en störande känsla när man firar jul, en tid som ska vara festlig och glädjefylld.

Varför är det viktigt att ompröva dessa reflexer?

Dessa fraser kan verka oskyldiga, eller till och med användas i en humoristisk ton eller som en tradition, men enligt familjepsykoterapeuten Fiona Yassin har de potential att ha ett bestående inflytande på självkänslan, relationen till mat, känslan av trygghet och tillit i familjen, eller till och med medvetenheten om respekt och kroppsligt samtycke.

Om du någonsin har yttrat en av dessa fraser, få inte panik. Målet är inte perfektion, utan medvetenhet. Att justera ditt språk innebär att erbjuda barn en lugnare, mer respektfull och tryggare miljö. Julen behöver inte vara perfekt för att vara magisk; framför allt måste den vara mild. Genom att välja positiva, uppmuntrande och respektfulla ord ger du mycket mer än bara presenter: du erbjuder en solid känslomässig grund, en hälsosam koppling till kroppen, till maten, till känslorna och till sig själv. Och det är en gåva som varar långt bortom den 25 december.

Några tips för att hålla julens magi vid liv, utan stress eller skuldkänslor

Föredra uppmaningar om samarbete framför hot: "Kan du hjälpa till att dekorera granen?" snarare än "Om du inte gör det kommer inte jultomten."

Uppmärksamma positivt beteende utan att göra det till en förtjänstfråga kopplad till gåvor – säg "Jag gillar det när du hjälper mig, tack" snarare än "om du är duktig får du en present" .

Prata om pengar och budgetar när barnet är gammalt nog att förstå, men utan att lägga den psykologiska bördan på dem.

Respektera barns kroppar, deras rätt att säga nej, även till en kram eller en kyss – lär dem samtycke från mycket ung ålder.

Kort sagt, julen är rik på känslor, magi och traditioner. Denna festliga tid bör inte vara synonym med stress, skuld eller psykisk press. Genom att välja vänliga ord, fulla av respekt och mildhet, erbjuder du dina barn mycket mer än en materiell gåva: du ingjuter i dem en känsla av trygghet, självförtroende och en tro på sitt eget värde. På så sätt kan julen förbli en varm och glädjefylld tid.