Eftersom hon "inte längre ville vara mamma" gjorde hon ett val för sitt barn som kunde ha förvandlats till en tragedi.

I USA har ett chockerande fall skakat staden Richmond, Kentucky. En 34-årig kvinna, Sarah C. Vicker, greps efter att ha lämnat sin ettåriga dotter ensam hemma i nästan två timmar. Anledningen hon gav till polisen – "Jag vill inte vara mamma längre" – väckte omedelbart upprördhet och oförstående över hela landet.

En otänkbar handling begången "av utmattning"

Den 3 december 2025 kallades lokal polis till Big Hill Avenue 129 efter att en rapport indikerade att ett spädbarn var ensamt hemma, enligt WKYT . Vid ankomsten fann poliserna mamman, Sarah C. Vicker, på väg tillbaka från en utflykt. Hon förklarade att hon hade lämnat sin lägenhet för att gå till en kyrka cirka 2,5 kilometer bort, och lämnat sin dotter i sin lekhage.

Enligt polisrapporten ska kvinnan ha sagt att hon "inte längre ville vara mamma". Innan hon lämnade lämnade hon enligt uppgift ett avskedsbrev till sin partner och övergav lägenheten utan att låsa dörren eller lämna någon mjölk till sitt barn. Det hungriga barnet hade fått sin sista måltid nästan fem timmar innan myndigheterna anlände.

En högrisksituation för spädbarnet

Poliserna noterade i sin rapport att barnet hade placerats i en lekhage placerad under en 65-tums TV, vilket var en ytterligare risk vid fall. Enligt utredningen lämnades barnet ensamt i nästan två timmar innan räddningstjänsten larmades. Lyckligtvis, när räddningspersonalen anlände, fann de spädbarnet vid liv och kunde ge omedelbar vård.

Modern arresterades och häktades i Madison County. Hon åtalades för misshandel av första graden och övergivande av barn. Hennes frigivning var villkorad av att 10 000 dollar i kontant borgen betalades. En preliminär förhandling hölls den 10 december.

Myndigheter och opinion i chock

Denna berättelse chockerade djupt den amerikanska opinionen och påminde om tragedierna kopplade till vissa föräldrars nöd. Lokala myndigheter betonade att det i USA finns system som gör det möjligt för mödrar i nöd att tillfälligt placera sina barn i säker vård på medicinska institutioner eller specialiserade boenden utan att riskera omedelbar åtal. Barnskyddsorganisationer efterlyser stärkta förebyggande insatser relaterade till psykisk hälsa och stöd efter förlossningen.

Fallet med Sarah C. Vicker belyser återigen de psykologiska sårbarheter som vissa mödrar kan uppleva i tystnad. Även om det värsta undveks för barnet, fungerar fallet som en påminnelse om att ingen föräldrastress bör ignoreras. Att prata om det, be om hjälp och hitta stöd kan rädda mycket mer än ett liv: en hel familj.