Den här mamman lät sitt barn välja sitt namn på ett ovanligt sätt.

Att välja ett barns namn är ofta ett ögonblick fyllt av känslor, debatter… och ibland tvekan. En amerikansk konstnär bestämde sig för att bryta med traditionen genom att på sätt och vis anförtro detta beslut till sin dotter från födseln. Tjugofem år senare fortsätter denna ovanliga berättelse att roa och väcka tankar.

Ett helt oväntat sätt att göra saker på

Medan många blivande föräldrar tillbringar timmar med att granska namnlistor eller be vänner och familj om råd, utarbetade Brenda Zlamany en mycket mer personlig metod. Innan förlossningen förberedde hon ungefär hundra kort, vart och ett med olika namn. Väl på förlossningsavdelningen läste hon dem ett efter ett för sitt barn och observerade noggrant hennes reaktioner. Hennes mål? Att hitta det namn som verkade passa hennes lilla flicka bäst. Denna metod, lika originell som intuitiv, återspeglade perfekt den kreativa personligheten hos denna mamma, som ville göra detta val till ett unikt ögonblick.

Två namn i finalen

Allt eftersom dagarna gick stack två namn snabbt ut: Imogen och Oona. Under de fem dagarna på förlossningsavdelningen fortsatte mamman, Brenda Zlamany, sin lilla ritual, övertygad om att en av de två så småningom skulle segra. Enligt den unga kvinnan, som återberättade denna anekdot i en video som blev viral , verkade ett namn framkalla en starkare reaktion än de andra. I slutet av sin vistelse var valet gjort: det skulle bli Oona. Idag förklarar Oona humoristiskt att hon helt enkelt kan ha varit charmad av namnets musikalitet och dess mjuka vokaler.

Ett beslut fattat i sista stund

Detta noggranna övervägande höll dock på att orsaka ett administrativt problem . Personalen på förlossningsavdelningen påminde enligt uppgift mamman om att ett förnamn absolut måste finnas med på födelsebevisen. Inför risken att få ett namn tilldelat utan hennes samtycke, gjorde hon äntligen sitt val officiellt precis i tid. Det är ett minne som roar Oona idag, som uppfostrades ensam av denna mamma som blev förälder vid 40 och vars kreativitet hon fortfarande beundrar.

Ett förnamn som är en del av hans historia

Oona tror nu att hennes ovanliga förnamn har bidragit till att forma hennes personlighet. När hon presenterar sig väcker det ofta nyfikenhet och öppnar lätt upp för en konversation. För denna innehållsskapare har ett så unikt namn uppmuntrat henne att fullt ut omfamna det som gör henne speciell och odla sin egen identitet. Hon är till och med övertygad om att hennes liv skulle ha varit annorlunda med ett vanligare namn. Långt ifrån att vilja ändra det är hon nu väldigt fäst vid det.

En vacker fackelöverföring mellan generationer

Den här berättelsen kan till och med inspirera nästa generation. Om hon någonsin blir mamma skulle Oona vilja döpa sin dotter till Imogen, det andra namn hon själv valde vid födseln. När det gäller sitt nuvarande namn säger hon att hon skulle välja det igen utan minsta tvekan.

Utöver sin ovanliga natur fungerar denna anekdot som en påminnelse om att ett förnamn ofta berättar en familjehistoria, förkroppsligar värderingar och väcker minnen. I just detta fall blev det en symbol för ett speciellt band mellan en mor (Brenda Zlamany) och hennes dotter (Oona), en berättelse som fortsätter att resonera med tusentals internetanvändare idag.