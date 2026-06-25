Denna mamma valde att svara efter att ha blivit kritiserad för att amma offentligt

Amning borde vara en normal, vardaglig sak. Ändå möter vissa mödrar fortfarande kritik när de matar sina barn offentligt. Detta är den erfarenhet som nyligen upplevdes av en Londonsångerska, som omedvetet blev symbolen för en debatt som går långt bortom hennes personliga berättelse.

Ett ögonblick av medbrott förvandlades till kontrovers

I början av juni deltog Tayah Ettienne i en privat musikfestival för familjer. Som musikentusiast och professionell sångerska tog hon med sig sin 16 månader gamla dotter, Aaliyana, för att uppleva atmosfären av utomhuskonserter. Under evenemanget bad den lilla flickan naturligtvis om att få amma medan hennes mamma dansade under ett tält. En vän filmade den spontana scenen och delade den sedan på TikTok. Det som var tänkt att vara ett enkelt minne blev snabbt ett viralt fenomen och fick över 700 000 visningar på bara några dagar.

#Festivalliv B #AmningMama W #KvinnorSupportingWomen ♬ originalljud - Ettienne | Singer-Songwriter @ettienne.mp3 Vår första festival tillsammans 💜 Vädret skulle sätta oss på prov. Regn, mer regn och bara för omväxlingens skull… ännu mer regn 😂 Men ärligt talat? Vi hade jättekul. Lilltjejen dansade, folk log, musik var överallt och på något sätt blev regnet en del av äventyret. Definitivt inte den sista festivalen för det här lilla teamet 🥹✨ #M #Moderskapsresa

När amning fortfarande är ett problem

Videons synlighet har väckt en våg av negativa kommentarer. Vissa internetanvändare anser att scenen är "olämplig" och menar att amning på en offentlig plats, och ännu mer på en festival, är malplacerad. Denna reaktion förvånar den unga mamman. Även om amning uppmuntras av sjukvårdspersonal fortsätter många kvinnor att möta kommentarer när de ammar sina barn utanför hemmet. Mellan blickar och direkt kritik är ämnet fortfarande känsligt på vissa offentliga platser.

Att vara mamma utan att ge upp på sig själv

Inför attackerna valde Tayah Ettienne att tala ut. För henne fortsätter en ihärdig idé att ge näring åt dömandet: att moderskapet tvingar kvinnor att lägga sina önskningar och passioner på is. Hon försvarar tvärtom en friare vision av föräldraskap.

Enligt henne är det fullt möjligt att vara en uppmärksam mamma samtidigt som man njuter av sina intressen, utflykter och sitt sociala liv. Hon tror till och med att barn gynnas av att se lyckliga, uppfyllda och autentiska föräldrar. Detta budskap resonerar med många kvinnor, trötta på de motsägelsefulla förväntningar som fortfarande omger moderskapet.

Kvinnors kroppar i centrum för debatten

Utöver sina personliga erfarenheter pekar Tayah Ettienne på ett djupare fenomen: svårigheten som en del av samhället fortfarande verkar ha med att separera kvinnors kroppar från sin sexuella dimension. För hennes anhängare har amning främst en närande funktion och bör inte uppfattas som en pinsam eller provocerande handling. Kontroversen väcker därmed en återkommande fråga: varför fortsätter en handling som enbart syftar till att mata ett barn att framkalla så starka reaktioner när den sker offentligt?

En våg av stöd starkare än kritiken

Även om det fanns många negativa kommentarer, var de inte de enda. Många mödrar, såväl som vanliga internetanvändare, uttryckte sitt stöd för sångerskan. Många berömde henne för att hon uttalade sig och hennes engagemang för att försvara kvinnors rätt att amma fritt var de än vill. Denna mobilisering återspeglar en attitydförändring. Även om kritik fortfarande finns, blir rösterna som förespråkar normalisering av offentlig amning allt fler.

I slutändan belyser Tayah Ettiennes berättelse en ihållande motsägelse: amning rekommenderas allmänt, men de som utövar det möter ibland fortfarande andras fördömande. Genom att offentligt bemöta sina kritiker upprepar hon en enkel idé: att mata sitt barn ska aldrig vara en källa till skam.