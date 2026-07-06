Hon ammar under Top Chef: en enkel bild som säger mycket om moderskapet

Léa Vautier Lecointre, en kock med smak för havet, som deltog i den 17:e säsongen av Top Chef, skapade några verkligt minnesvärda rätter på inspelningsplatsen. Bakom kulisserna var hon upptagen med att laga mat till sin fyra månader gamla bebis och pumpa bröstmjölk mellan utmaningarna. Som ambassadör för fisk- och skaldjursmat, men också för föräldraskapet, jonglerade hon kastruller, stekpannor och bröstpumpar under hela den kulinariska tävlingen.

Livet tar inte slut efter att man fått barn, och den här kocken bevisar det.

Efter förlossningen har mödrarna några månader på sig att återhämta sig från den känslomässiga upplevelsen. De utnyttjar denna tid för att bekanta sig med sin nya dagliga rutin, lära känna den lilla i magen och återfå den energi som förlorats under värkarna. Léa Vautier Lecointre bytte å sin sida snabbt ut sin gravidklänning mot ett gravidförkläde, som nästan känns som en andra hud.

Den 27-åriga kocken, dotter till en fiskare, hade knappt återvänt hem till Arcachon-bassängen innan hon åkte tillbaka till Paris för att provspela för Top Chef. Två veckor efter att ha fött sitt andra barn bevisade hon vad hon kunde göra bakom de glänsande spisarna i succéserien. "Vid den tidpunkten visste jag ännu inte hur jag skulle göra det. Bara att jag skulle göra det", sa hon på sociala medier med den typiska lugnet för någon från kusten.

Den unga kvinnan, som förespråkar lokal expertis och vars kök kännetecknas av skaldjur, en blandning av havsskum och grönsaker, valdes ut av juryn. Och med sin unika signaturstil, som gastronomiska purister skulle kalla okonventionell, fängslade hon omedelbart gommarna. Men borta från rampljuset hade denna tvåbarnsmamma ytterligare en familj att försörja förutom köksbrigaden. "En utmaning räckte inte; jag var tvungen att lägga till utmaningen att pumpa bröstmjölk", anförtrodde hon till podcasten Eden Stories .

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Léa Vautier Lecointre | Top Chef 17 (@lea.vautier)

Amning under arbetet: en verklighet som fortfarande alltför sällan försvaras.

Under de tidsbegränsade utmaningarna verkade ingenting störa kockens kreativitet, inspirerad av säsongens korgar och ingredienserna med klor eller fjäll. Infödingen från Arcachon-bäckenet, vaggad av havets dyningar, stod inför en ytterligare utmaning. Hon var tvungen att ställa ner sina bestick för att smita iväg till toaletten och fylla på sitt barns mjölkproduktion. Hon delade faktiskt ett klipp från detta amningsögonblick på sina sociala medier, vilket liknar en veritabel vägg av familjeminnen.

Men långt ifrån att vara en begränsning eller en nackdel, var denna skörd av bröstmjölk ovärderlig för Léa, som var djupt bekymrad över sitt barns välbefinnande. "Jag tror att näring aldrig har varit mer meningsfullt", erkände kocken i detta inlägg, som hade luften av ett manifest. Hon jämförde till och med denna yrkeserfarenhet med ett turbulent hav och använde en mängd salta metaforer. "Det finns modern som ger jorden näring. Den som frambringar grönsaker, årstider, cykler. Och så finns det modern som ger näring åt ett barn , ibland långt borta, ibland i tystnad", sammanfattade hon i en explosion av prosa. För att vara mamma är inte ett hav av uppoffringar, utan en oändlig vidd av möjligheter.

"Föräldraskap är inte en förolämpning": en viktig påminnelse

Kocken, som driver Crème & Pêche, ett mobilt matlagningskoncept som organiserar uppslukande måltider med lokala producenter, omfamnar moderskapet fullt ut. Även om tröttheten efter förlossningen hann ikapp henne och tvingade henne att dra sig ur tävlingen i det sjätte avsnittet, är tvåbarnsmamman stolt över att ha kunnat kombinera sin karriär med moderskapet, en bedrift hon utmärker sig i. Faktum är att detta inte är hennes första rodeo. Hon har redan tränat lite med sin unga dotter, som är hennes souschef i serien "service ingår", där de lagar lättillgängliga recept tillsammans.

Även idag mödrar som återvänder till arbetet i förtid utsätts för kritik och anklagelser om själviskhet, så krossade denna frispråkiga kock dessa förutfattade meningar. Hon vann visserligen ingen medalj, men hon ingöt stolthet hos sina döttrar och uppnådde ytterligare en, mer personlig seger.

Medan Léa förespråkade sin region och dess starka kulinariska identitet, förkroppsligade hon också en mer autentisk, mindre idealiserad version av moderskapet. Och dessa bilder borde resonera med sinnen som har varit djupt rotade i stereotyper alldeles för länge.