Efter att ha kritiserats för sitt utseende fördömer denna mamma de "gryma" kommentarerna.

Sociala medier kan vara en fantastisk källa till utbyte ... men också en grogrund för dömande. Brittany Born, en amerikansk innehållsskapare och mamma, upplevde detta på nära håll efter att ha fått en mängd sårande kommentarer om sitt utseende och sin roll som mamma. Istället för att tiga bestämde hon sig för att förvandla denna prövning till ett budskap om acceptans och vänlighet.

En våg av kritik om hennes utseende och hennes moderskap

Brittany Born, van vid att dela med sig av sitt dagliga liv och sina resor till Disney World, berättade nyligen för tidningen People att hon blivit utsatt för ett flertal elakta kommentarer. Vissa internetanvändare attackerade hennes utseende, medan andra ifrågasatte hennes föräldraskap. För henne är dessa attacker en påminnelse om en ofta bortglömd verklighet: bakom varje skärm finns en människa. Brittany Born förklarar att ingen vill läsa förödmjukande kommentarer om sin kropp eller höra att de är en dålig förälder.

Att ta tid för sig själv gör en inte till en dålig förälder.

En del av kritiken gällde hennes ensamma resor till Disney. Flera internetanvändare kritiserade henne för att hon reste utan sina barn och kände att hon försummade sin familj. Brittany Born är dock angelägen om att sätta saker i perspektiv. Hon förklarar att hon också organiserar många resor med sina barn och att dessa ensamma stunder helt enkelt är pauser för att ladda batterierna. Hon arbetar hemifrån samtidigt som hon hemskolar sina barn och tillbringar större delen av sin tid med sin familj. Enligt henne minskar inte en paus den kärlek hon har för sina nära och kära; tvärtom.

Att bryta ner stereotyper om kvinnor i större storlekar

Utöver frågan om moderskap anser Brittany Born att hennes fysik ger näring åt vissa fördomar. Som innehållsskapare för plus size förespråkar hon en autentisk image och omfamnar sitt gråa hår fullt ut vid 35. Hon fördömer särskilt den fortfarande utbredda idén att en kurvig eller överviktig person inte tar hand om sin hälsa eller sitt välbefinnande – ett förenklat antagande som hon anser vara helt ogrundat. Genom sina inlägg strävar Brittany Born efter att visa att det är möjligt att vara tillfredsställd, ambitiös och självsäker, oavsett kroppsform.

En våg av solidaritet starkare än hat

Genom att dela med sig av sin upplevelse så öppet hade Brittany Born inte förväntat sig en sådan reaktion. Stödjande meddelanden strömmade in nästan omedelbart. Många mammor berättade för henne att hennes berättelse hade uppmuntrat dem att ge sig själva en stund, utan att känna sig skyldiga. Rörd av denna våg av vänlighet publicerade designern en video där hon tackade sin gemenskap. Hon betonade också det ovärderliga stödet från sin familj och sina vänner, och sin man, som hjälpt henne genom denna svåra tid.

Ett inspirerande budskap om självacceptans

Genom detta offentliga uttalande påminner Brittany Born oss om att ingen kroppstyp bör användas som förevändning för hån eller attacker. Hennes berättelse belyser också vikten av att avveckla de stereotyper som fortfarande påverkar kvinnor, särskilt mödrar och kvinnor med större storlekar.

Brittany Borns vittnesmål uppmanar således alla att visa mer vänlighet och påminner oss om att det är helt legitimt att ta hand om sig själv på sitt eget sätt, att acceptera sitt utseende och att leva efter sina egna val, utan att låta andras blick definiera ens värde.