"Samhället är rädd för intelligenta kvinnor": hon fördömer trycket på mödrar

Moderskapet framställs ofta som ren lycka, utan utrymme för tvivel eller trötthet. För Ashley James hindrar denna idealiserade vision oss från att diskutera de verkligheter som många kvinnor upplever. I en intervju med tidskriften Women's Health UK uppmanar den brittiska programledaren och författaren kvinnor att tala ut och utmana de förväntningar som ställs på mödrar.

Tal som en frihetshandling

Ashley James är övertygad om att det kan förändra tankesätt att säga ifrån. Enligt henne "lär utbyten mellan kvinnor oss dekonstruera djupt rotade idéer", oavsett om de handlar om kroppsuppfattning, moderskap eller ihållande ojämlikheter. Hon tror att "kvinnor som vågar uttrycka sina åsikter eller utmana etablerade regler fortfarande skapar uppståndelse". Enligt henne skulle "ett samhälle som värdesätter kvinnor som är fria att tänka och uttrycka sig mer också vara ett mer rättvist samhälle".

En förlossningsavdelning långt ifrån klichéer

Ett av de ämnen som ligger henne varmt om hjärtat är moderskapet. Som tvåbarnsmamma beklagar Ashley James att "denna fas i livet fortfarande alltför ofta beskrivs som en uteslutande givande upplevelse". För henne bör det aldrig uppfattas som brist på kärlek till sina barn att prata om trötthet, svårigheter eller motstridiga känslor. Tvärtom skulle det att tala öppet göra det möjligt för blivande mödrar att närma sig detta äventyr med mer realistiska förväntningar och mindre skuld.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Ashley James (@ashleylouisejames)

Förväntningar omöjliga att uppfylla

Ashley James fördömer också "de många krav som ställs på mödrar". De uppmuntras att klara allt, att vara närvarande på alla fronter och att projicera en bild av perfektion. Ändå, så fort de uttrycker ett behov av stöd eller en svårighet, kan de snabbt bli dömda. Denna ständiga press ger näring åt en skuldkänsla som tynger många kvinnor. För Ashley James är det "dags att acceptera att det inte finns något sådant som en perfekt mamma, bara olika vägar, alla värda respekt".

Bryt etiketterna

Detta engagemang är inte nytt. I sin bok "Bimbo" tar Ashley James redan upp de stereotyper som begränsar kvinnor till rigida kategorier. Etiketter som "bossig" eller "gammalmö", menar hon, bidrar till att begränsa deras frihet och påverkar hur de uppfattas. Genom sin egen resa uppmuntrar hon varje kvinna att bryta sig loss från dessa etiketter och bygga sin egen identitet utan att försöka möta andras förväntningar.

I den här boken avslöjar Ashley James också att hon blev våldtagen som student. Genom att dela med sig av sin berättelse förklarar hon att hon fick många vittnesmål från andra offer, utbyten hon anser vara viktiga. För henne "skyddar tystnad främst förövarna". Genom att tala ut kan offren känna sig mindre isolerade och bidra till att minska den skam som fortfarande omger detta våld.

En uppmaning till mer uppriktiga utbyten

Utöver sin egen personliga resa förespråkar Ashley James en enkel idé: "ärliga samtal kan förändra perspektiv." Oavsett om det handlar om moderskap, psykisk hälsa, självbild eller våld, uppmuntrar hon människor att säga ifrån utan rädsla för att bli dömda.

I slutändan påminner Ashley James budskap oss om att det inte är tecken på svaghet att uttrycka känslor, dela erfarenheter och ifrågasätta normer. Tvärtom bidrar dessa röster till att bygga ett öppnare samhälle, där varje kvinna kan leva sitt liv på sitt eget sätt, utan att behöva anpassa sig till en enda modell.