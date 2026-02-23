Search here...

Är det verkligen hygieniskt att använda en tvättlapp när man duschar?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Tvättlappen är ett oumbärligt tillbehör i många badrum och en del av en djupt rotad rutin. Men är den verkligen renare än att bara tvätta för hand? Expertutlåtanden belyser ämnet, från exfoliering och bakterier till tvättfrekvens.

Tvättlappen: en potentiell grogrund för bakterier

En tvättlapp är en fuktig textil som ofta lämnas i en varm miljö som badrummet. Fukt främjar tillväxten av mikroorganismer. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan fuktiga textilier bli grogrund för bakterier och svampar om de inte torkas ordentligt och tvättas regelbundet.

Dermatologer som intervjuats av American Academy of Dermatology påpekar också att badtillbehör (tvättlappar, luffatoa, svampar) kan samla bakterier, döda hudceller och tvålrester. Detta betyder inte att själva tvättlappen är farlig, men att den kräver rigorös hygien.

Är det mer effektivt än handen?

Ur ett dermatologiskt perspektiv är det i allmänhet tillräckligt att tvätta händerna och använda ett milt rengöringsmedel för att avlägsna smuts, svett och överskott av talg. American Academy of Dermatology anger att överdriven användning av slipande verktyg kan försvaga hudbarriären, särskilt hos personer med känslig hud eller de som är benägna att få eksem. En tvättlapp kan dock ha en mild exfolierande effekt som hjälper till att ta bort döda hudceller. Denna effekt är rent mekanisk och beror på vilken typ av tyg som används.

Det verkliga problemet: torkning

Den avgörande faktorn för hygien är uttorkning. En tvättlapp som lämnas skrynklig i duschen förblir fuktig länge och skapar en grogrund för bakterier. Allmänna rekommendationer för hushållstvätt betonar två viktiga punkter:

  • Låt textilierna torka helt mellan varje användning
  • tvätta dem ofta vid lämplig temperatur

En tvättlapp som används dagligen bör helst bytas flera gånger i veckan. Vissa dermatologiska rekommendationer föreslår till och med att den tvättas efter varje användning, särskilt vid känslig hud eller hudskador.

Se upp för hudinfektioner

I sällsynta fall kan ett dåligt skött badtillbehör bidra till mindre hudinfektioner, inklusive follikulit (inflammation i hårsäckarna). Dessa infektioner uppstår när bakterier tränger in i huden. Mayo Clinic noterar att follikulit kan kopplas till bakterier som finns i fuktiga miljöer. Återigen beror risken främst på hur väl textilien sköts, inte på hur ofta den används.

Borde vi sluta använda handskar?

Det finns ingen officiell rekommendation som förbjuder användningen av tvättlapp. Dess användning kan fortsätta att vara förenlig med god hygien, förutsatt att vissa enkla regler följs:

  • Skölj den väl efter varje användning
  • vrid ut det ordentligt
  • Låt det lufttorka i ett välventilerat utrymme
  • tvätta den ofta i hög temperatur

Personer med mycket känslig hud, benägna att bli irriterade eller få upprepade infektioner, kan föredra handtvätt, vilket är skonsammare och mindre slipande.

Vad hudläkare säger

Experter betonar vikten av måttlighet. Huden har ett naturligt mikrobiom som består av nyttiga mikroorganismer som bidrar till dess balans. Alltför aggressiv eller frekvent rengöring kan skada denna skyddande barriär. American Academy of Dermatology rekommenderar att man använder en mild rengöringsprodukt, undviker överdriven gnuggning och begränsar duschar som är för långa eller för varma. I detta sammanhang är en tvättlapp varken nödvändig eller i sig problematisk: allt beror på hur den används och sköts.

Kort sagt, att använda en tvättlapp i duschen är inte i sig ohygieniskt. Det verkliga problemet ligger i hur man sköter den. För en hälsosam rutin är det bäst att prioritera noggrann torkning och regelbunden tvätt. Om det inte är möjligt är det lika effektivt att tvätta med händerna och en lämplig produkt, och det är ofta skonsammare mot huden.

Enligt österländsk medicin har det många positiva effekter att dricka varmt vatten.

