Sova med ljuset tänt: varför hjärtat inte gillar det

Under barndomen tillbringar vi våra nätter i ljuset från en nattlampa, och ibland fortsätter denna tröstande ritual in i vuxenlivet. Detta lilla omgivande ljus lugnar oss och hindrar oss från att missta högen med kläder på stolen för en inbrottstjuv. Medan vissa människor behöver totalt mörker för att somna, föredrar andra att se sin omgivning. Ändå är det en dålig vana för hjärtat att sova med lampan tänd.

Att sova med lampan tänd är inte bra för hjärtat.

När man är barn och fortfarande tror på monstret i garderoben ber man om en liten nattlampa. Eller så ber man sin mamma att låta lampan i hallen vara tänd tills man somnar. Även om ens föräldrar ständigt sa till en: "Det här är inte Versailles", så gav de en detta privilegium när natten föll. Som vuxen behåller man ibland denna vana, och inte bara vid speciella tillfällen när det krävs övermänsklig styrka att stänga av ljusströmbrytaren. Nattlamporna lyser från läggdags till vakning, och de är som en slags trygghetsfilt. De lugnar rädslor och ger en känsla av kontroll över sin omgivning.

Men här är de dåliga nyheterna: våra hjärtan är oense och lider i tysthet av denna nattliga vana. Vi kanske inte känner att vi skadar dem, och vi hör dem inte heller ropa på hjälp, men i det långa loppet kan denna vana få dramatiska konsekvenser. Detta är slutsatsen av en studie utförd av forskare vid Flinders University. För att genomföra sin forskning följde de nästan 90 000 vuxna i tio år. Deltagarna, varav majoriteten var i sextioårsåldern, hade radikalt annorlunda sömnvanor. De som sov med lampan tänd hade 42 % högre risk att få en hjärtattack.

"Detta samband har visat sig vara konsekvent, oavsett fysisk aktivitetsnivå, kost, rökning eller genetisk predisposition för hjärtsjukdomar", förklarar StudyFinds . Oavsett om detta ljus kommer från en tv-skärm, en svag lampa eller en LED-panel, spelar dess intensitet ingen roll. Detta ljus, som lindrar vår psykiska stress, förvärrar samtidigt hjärt-kärlsjukdomar.

Ljus förvirrar kroppen och hindrar den från att reparera sig själv.

Det är ingen slump att experter rekommenderar att stänga av skärmar en timme före läggdags. Konstgjort ljus, oavsett om det är blått, vitt, gult eller Barbierosa, lurar kroppen och håller den i ett vaket tillstånd. Forskarna är eniga om denna punkt: ljus, hur lugnande det än må vara, är ett störande element. Det stör melatoninsekretionen och rubbar dygnsrytmen, den inre klockan som synkroniserar kroppen med dag-natt-cykeln. Och bara ett litet fel i mekanismen räcker för att påverka hela kroppen.

Nervsystemet förblir mycket aktivt, hjärtfrekvensen ökar och stresshormonerna rusar. Detta förklarar ibland de mycket obehagliga hjärtklappningarna vid uppvaknandet, ofta tillskrivna en mardröm. "I det långa loppet lurar ett liv i en artificiellt ljus miljö kroppen och kastar den in i ett tillstånd av kronisk vakenhet, vilket hindrar den från att vila och reparera sig ordentligt", förklarar Business Standard . Ett annat resultat av studien, och ett betydande sådant, är att kvinnor befinner sig i frontlinjen och lider svårare av effekterna av detta nattliga ljus. Termen "ljusförorening" har aldrig varit mer korrekt.

Goda vanor för att skydda ditt hjärta medan du sover

Hjärtat, som bokstavligen är vår motor, utsätts redan för avsevärd belastning dagligen, så det är inte tal om att behandla det illa under sömnen, den enda stunden av vila som finns. Det är lämpligt att släcka alla lampor och, om nödvändigt, täcka över glödande delar av routern eller TV:n. Vänd också telefonen med framsidan nedåt mot möblerna (ja, det spelar roll). Investera i mörkläggningsgardiner om ljuset kommer in genom dina fönster. Här är några andra tips för att ta hand om ditt redan överansträngda hjärta:

Håll en behaglig rumstemperatur. Mellan 18 och 20 °C är idealiskt för att främja god sömn och undvika hjärtstress.

Inta en lämplig sovställning. Ligg på rygg eller vänster sida för att underlätta blodcirkulationen och minska trycket på hjärtat.

Begränsa stimulantia före sänggåendet. Kaffe, te, alkohol eller tunga måltider kan öka hjärtfrekvensen och blodtrycket.

Hantera stress och ångest. Andningsövningar, meditation eller tyst läsning före sänggåendet minskar hjärtklappning på natten.

Att hålla ett regelbundet schema. Att gå och lägga sig och vakna vid fasta tider stabiliserar dygnsrytmen och stöder hjärthälsan.

Var uppmärksam på varningstecken. Hjärtklappning, andnöd eller bröstsmärtor på natten bör leda till ett läkarbesök.

Att sova med ljuset tänt kan verka harmlöst, men inifrån är det inte så oskyldigt som det verkar. Målet är dock inte att lida av sömnlöshet, så om ljus verkligen är en källa till välbefinnande, välj röda nattlampor.