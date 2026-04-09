Att ha en "favoritplats" är inte obetydlig: vetenskapen förklarar varför

Kanske har du ett favoritkafé eller ett ställe med starkt sentimentalt värde som du fortfarande besöker trots alla trendiga nya ställen. Det här stället rymmer alla dina minnen och känns som en fridfull oas. För dig är det "stället att vara". Du går dit så ofta att det skulle kunna ha en plakett med ditt namn. Och att ha ett favoritställe är inte ett tecken på brist på inspiration; det är faktiskt ganska berikande.

Att stanna i sin komfortzon

Oavsett om det är en dejt eller en sammankomst med vänner, väljer du alltid samma mötesplats. Det är en plats du älskar mer än någon annan, en plats som känns bekant. Du har utforskat den från början till slut, men du tröttnar aldrig på den. Tvärtom, du praktiskt taget bor där. Du känner till alla dess hemligheter och du stöter på stamgäster, som du hälsar på som gamla vänner. Ett bevis på att du har tillbringat mycket tid där. Här känner du dig hemma, trygg och säker.

Det kan vara ett avskilt kafé, orört av turister ivriga efter outtalbara drinkar, eller en park med otaliga gömda trädgårdar. Det kan också vara en bar som lämnats orörd av tiden, ägd av människor lika gamla som möblerna. Eller kanske ett kvartersbibliotek som frekventeras av intellektuella, eller en avskild damm. Oavsett dess natur är du lojal mot den här platsen som medlemmarna i "Vänner" till den ikoniska Central Park, eller karaktärerna från "How I Met Your Mother" till MacLaren's Pub.

I ett samhälle som ständigt pressar oss att ta risker är den här platsen nästan en tillflyktsort, en fristad. Man måste säga att hjärnan är ett "rutinorienterat" organ, ett som hatar planförändringar och det okända. "Tänkande kräver ansträngning! Rutin hjälper hjärnan att spara energi och minimera risker", förklarar professor Gerhard Roth, hjärnforskare och filosof. Så naturligtvis, när man tänker på att gå ut, en studerande tidsfördriv, drinkar efter jobbet eller en avkopplande aktivitet, söker man inte på Google Maps eller i trendiga tidskrifter. Man väljer det enklaste alternativet och föreslår sin fristad.

En plats som inger lugn

Det finns platser som känns som en öm kram, som erbjuder oss en nästan moderlig tröst. Ofta bär de på en stark känslomässig historia. Det kan vara en park där vi promenerade med våra föräldrar, ett kafé där vi smuttade på lemonad med barndomsvänner, eller ett träd vi lutade oss mot med våra förälskelser, som fortfarande bär initialerna från den oskyldiga romansen. Dessa platser är i allmänhet naturliga skattkistor av minnen, skattkistor fyllda med symboler, bilder och dofter.

Med andra ord, att återvända till en bekant plats utlöser en minidos av dopamin , njutningsmolekylen, och minskar stress . Denna mekanism förklarar varför man, även när man står inför frestande nya alternativ, alltid väljer sin favoritplats. Och i en värld där allt förändras snabbt blir denna favoritplats ett ankare. Den hjälper till att reglera känslor och stärker motståndskraften.

Psykologer talar om en "trygg baseffekt": när vardagen känns kaotisk fungerar en välbekant plats som en fixpunkt och stabiliserar vårt humör och våra reaktioner. Och nej, gosedjur har inte alltid ben och en fluffig nos. Ibland är de mer abstrakta och liknar ett gammaldags brasserie, en hängande pir eller en bänk omgiven av träd.

Ett subtilt sätt att bygga relationer

Om inte din favoritplats är mitt ute i ingenstans, djupt inne i bushen eller mitt i en avlägsen skog, stöter du ofta på samma ansikten. Dessa vänliga själar, som du från början gav ett blygt "hej" till, inleder samtal med dig varje gång du går förbi. De hänger med på nyheterna på TV, delar med sig av sina åsikter om det nya bageriet som just öppnat på hörnet och klagar på det oändliga byggandet i centrum. Det här är artiga utbyten, inte djupsinniga samtal. Ändå är dessa dialoger, drivna av trivialiteter, gynnsamma för ditt välbefinnande.

”Dessa små interaktioner kan verkligen förbättra vårt humör och bidra till vår sociala hälsa genom att stärka vår känsla av tillhörighet, möjliggöra regelbundna och konsekventa utbyten, och till och med ge oss möjlighet att skapa vänskaper och utveckla djupare relationer”, förklarar Kasley Killam , som har en magisterexamen i folkhälsa och är samhällsvetare utbildad vid Harvard under Self .

Att ha en favoritplats är inte ett tecken på lathet eller stelhet. Det är en mänsklig reflex, stödd av neurologi och psykologi, som hjälper oss att hantera våra känslor, stimulera vår kreativitet och upprätthålla sociala kontakter.