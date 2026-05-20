Många människor blöter sin tandborste innan de använder tandkräm: varför vissa tandläkare avråder från det

Anaëlle G.
Nästan 70 % av människor sköljer sin tandborste under vatten innan de använder tandkräm, i tron att det förbättrar tandborstningen. Flera tandläkare varnar dock för att denna vana minskar rengöringseffektiviteten. En studie publicerad i International Journal of Dental Hygiene bekräftar detta.

Vatten späder ut de aktiva ingredienserna i tandkräm.

Att väta borsten förändrar deras ytspänning, vilket minskar tandkrämens vidhäftning. Som ett resultat sköljs fluor, antibakteriella medel och slipmedel bort för snabbt och förlorar 20–30 % av sin effektivitet, enligt studien. Saliv är tillräckligt för att aktivera produkten – att förväta den med vatten slösar bort dess viktigaste komponenter.

Håren blir mjuka, borstningen blir mindre effektiv.

Mjuka tandborstar rekommenderas redan, och våta borst gör dem ännu mjukare. Studien mätte en minskning av plackborttagningsförmågan med 15 %. "Torr" borstning (direkt applicering av tandkräm) tar bort rester bättre, särskilt på kindtänder och tandkött.

För snabbt skum = för tidig sköljning

Vattnet skapar direkt ett kraftigt skum. Vi spottar instinktivt ut produkten tidigare, vilket begränsar kontakttiden mellan fluoriden och emaljen (helst 2 minuter). Skölj inte heller munnen efter tandborstning: låt fluoriden verka i ytterligare 30 sekunder.

Bra, vetenskapligt validerad rutin

  • Torrborste + tandkräm.
  • 2 minuter, alla sidor, mjuka och smidiga.
  • Ingen omedelbar munsköljning.
  • Borsthuvudet nedåt, torkar i 24 timmar.

Att blöta tandborsten innan du använder tandkräm kan verka hygieniskt, men den här studien bevisar motsatsen: utspädning, mjuka borststrån och förlorad fluor. Borsta torrt för optimal rengöring – din tandläkare kommer att tacka dig!

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
