Vad neurovetenskapen avslöjar om vår svårighet att sakta ner

Trots uppmuntran till meditation, tystnadsretreater, telefonfria semestrar och prat om inre frid, kämpar vi med att sakta ner och ge oss själva pauser. Även en enkel tjugominuterslur känns som slöseri med tid med tanke på alla våra krav och oändliga att-göra-listor. I en värld i ständig förändring förblir vila ett vagt begrepp, till och med en utopi. Ändå är vi inte programmerade att vara snabba; det är samhället som tvingar oss att vara det.

Vila, så svår att omsätta i praktiken

Vila har nästan blivit en religion. På sociala medier filmar andliga själar sig själva i lotusställning, demonstrerar hur man stimulerar vagusnerven och lovordar ljudbadens dygder. Att lyssna på vitt brus , självhypnos, floatterapi eller mindfulnessritualer – alla tekniker är bra för att släppa taget och sakta ner. Ändå, när vi sluter ögonen i fem minuter, projicerar vi oss inte in i paradiset; vi tänker på tvätten att umgås med, middagen och räkningarna att betala. Medan vissa njuter av att vandra planlöst och slappna av så fort spellistan "vågljud" börjar spelas, är andra fria själar och uthärdar vila mer än de njuter av den.

Även på våra lediga dagar är vi upptagna och fyller våra kalendrar med uppgifter som inte ens är brådskande. Istället för att ligga på en äng och titta på molnen eller mysa i våra solstolar putsar vi möblerna, keramiker på trendiga kaféer och provar det nya infraröda gymmet i stan. Vi känner oss skyldiga vid blotta tanken på att koppla av i en hängmatta och låta fåglarna sjunga. Den enda gången vi stannar kvar i sängen, utan några distraktioner, är när vi är sjuka med 39°C i feber.

Vila borde inte vara något man lär sig med hjälp av hashtaggar. Det ska vara medfött. Det är vad en studie från Harvard University visar. På den tiden stannade jägare och samlare i sina läger och ägnade sig åt "skonsamma", "fysiskt okrävande" aktiviteter, beskriver forskarna. Det är det moderna samhället som har format rastlösa individer. Dessutom återspeglar konstant aktivitet ofta ett nervsystem som fastnat i "kamp eller flykt" -läge.

Att vila i en värld av överproduktion är nästan omöjligt.

Wellnessprodukter och meditativa teknologier flödar på butikshyllorna och påminner oss ständigt om våra brister i strävan efter välbefinnande. Från innovativa massageheadset och hälsospårare som övervakar pulsen i realtid till uppkopplade eteriska oljediffusorer och andningsbälten, tillgodoser otaliga prylar detta behov av lugn och ro. Ändå jämför samhället paradoxalt nog de som längtar efter lugn och ro med fullständig lathet.

I en tid då vi ständigt måste bevisa oss själva och varje liten prestation visas upp på Instagram Stories är det svårt att finna glädje i att betrakta himlen eller helt enkelt sitta stilla vid floden. När vi slår oss ner på kuddarna på vår uteplats eller sjunker ner i soffan känner vi oss nästan skyldiga för att vi inte är produktiva. Vi får intrycket av att "slösa bort" vår fritid eller att inte använda den klokt. Vi känner oss nästan obekväma med tanken på att inte göra någonting, att inte " prestera ".

”Vi lever onekligen i ett samhälle där vi ständigt måste visa upp frukterna av vårt arbete. Men när vi vilar och återhämtar oss finns det ingenting att visa upp. Detta verkar inte överensstämma med idén om prestationsoptimering”, säger Sophie Fluri, neuroforskare, till Stylist .

I modern tid har vila blivit en lyx.

Att döma av de återhämtande bilder som cirkulerar på nätet är avkoppling inte längre begränsat till en tupplur utomhus och en uppfriskande promenad. Medan det förr räckte med att bara titta ut genom fönstret, lyssna på vindens sus genom träden eller blunda för att återknyta kontakten med sig själv och göra en mental återställning, är det idag mer sofistikerat. Till och med vila i sig har blivit en styrkedemonstration.

Gongbad, andliga retreater i avskilda, överdådiga byggnader, tresiffriga wellness-vistelser med noggrant planerade program, eller till och med kontrastbehandling som ordinerats på femstjärniga hotell. Vila har gått från en minimalistisk aktivitet till ett elitistiskt tidsfördriv, att döma av onlineinnehållet. Det finns dock ingen anledning att spräcka plånboken för att ta en föryngrande paus och uppleva långsamhet. "Att göra ett litet åtagande gentemot sig själv visar att man betyder något. Små vanor är ofta lättast att anamma och har störst effekt", lugnar experten.

I slutändan, om vi ständigt misslyckas med att lära oss att sakta ner, kan det bero på att samhället har övertygat oss om att vila är mer en förlust än en vinst. Studier visar dock att vila laddar om oss inifrån och förlänger vår livslängd.