"Sjukdomen tog allt ifrån mig": den här idrottaren öppnar upp om sin kamp mot endometrios

”Det finns inget modigt i att ignorera smärta.” Med denna fras sammanfattade Svana Bjarnason 20 år av kamp mot en sjukdom som ingen ännu hade namngett. Den fransk-isländska klättraren bröt tystnaden med avväpnande uppriktighet – och hennes budskap resonerade långt utanför klättergemenskapen.

Tjugo år av smärta utan diagnos

Svana Bjarnason har lidit av endometrios i nästan 20 år, men sjukdomen diagnostiserades först alldeles nyligen, efter år av medicinsk osäkerhet. Hennes första gynekolog sa helt enkelt att det inte var någonting och skrev ut smärtstillande medel. Själv begärde hon en magnetkameraundersökning. Hon fick då veta att hon hade "lite endometrios" – en formulering som verkade helt oförenlig med intensiteten i det hon upplevde.

Det var slutligen en specialist utbildad inom endometrios som ställde den exakta diagnosen: svår djup endometrios, med neuropatiskt och ligamentärt engagemang. Denna diagnos gav henne lättnad: "Jag insåg äntligen till mig själv att jag inte var galen", förklarar hon.

"Andy hade tagit allt ifrån mig."

I inlägget som publicerades på Instagram i september 2025 gav Svana Bjarnason sin sjukdom ett namn – "Andy", en förkortning för endometrios – och beskrev vad den hade kostat henne: "För fyra månader sedan tog Andy allt ifrån mig – mitt leende, min själ, mina planer. Han lämnade bara en blek kopia av vem jag var. Hela dagar väntandes i min säng. Nätter sväljandes smärtstillande utan att kunna sova. Timmar kopplade till en TENS-apparat. Långa minuter gråtandes av ilska. Dussintals gånger kräkningar på grund av medicinen. Och så mycket tid utan att förstå någonting alls."

Tio dagar innan Svana Bjarnason publicerade detta Instagram-meddelande hade hon genomgått en operation. Hon förklarade: "Min kirurg, en robot, och jag har äntligen gått i krig mot Andy. Efter en tre timmar lång operation lyckades de ta bort en 4 cm stor knöl och alla endometriosskador." En medicinsk seger efter månader av osäkerhet.

Det olympiska året - klättring medan man gråter av smärta

Året Svana Bjarnason försökte kvalificera sig till OS i Paris 2024 var otroligt svårt: kräkningar, smärta, sömnlöshet och upprepade attacker. Ibland klättrade hon upp direkt efter att ha skrikit av smärta. Hennes dokumentärserie "The Outsider", som följer hennes resa till Paris 2024, återger denna kaotiska väg – svårigheterna, uppoffringarna och den ständiga kampen för att trots allt följa sina drömmar. Detta visuella vittnesbörd säger mycket om vilken sjukdom (endometrios) kvinnliga idrottare tvingar att uthärda i tystnad.

"Sport räddade mig från depression."

I sin intervju med ÀBLOCK! förklarade Svana Bjarnason: "Utan sport skulle endometrios ha kastat mig in i en depression." Bergsklättring har således varit hennes utlopp, hennes terapi och hennes anledning att kämpa för en korrekt diagnos och behandling. Hon upprepar också en avgörande punkt som ofta förbises: smärtan är inte beroende av lesionernas storlek. Och trots att en av tio kvinnor är drabbad är sjukdomen fortfarande dåligt förstådd.

Ett meddelande till alla kvinnor

Svana Bjarnason betonar vikten av att lita på sina egna känslor och konsultera utbildade specialister. Hon upprepar denna fras, som har blivit det centrala temat i hennes berättelse: "Det finns inget modigt i att ignorera smärtan." Hon delar också med sig av praktiska resurser för drabbade kvinnor: Facebookgruppen "Endometrios och adenomyos", webbplatsen "La Belle et L'Endo" och katalogen "EndoFrance".

Tjugo år av smärta, år av medicinsk osäkerhet, en operation, och en fras som sammanfattar allt: "att ignorera smärta är inte mod." Svana Bjarnason delade inte bara med sig av sin historia. Hon gav ett namn åt det som miljontals kvinnor upplever utan att kunna formulera det.