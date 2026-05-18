"Prosopagnosi": vad är denna neurologiska störning som förhindrar igenkänning av ansikten?

Att inte känna igen ansiktet på en kollega, en närstående eller ens sitt eget kan verka förvånande, men vissa människor upplever det varje dag. Denna sjukdom, kallad prosopagnosi, påverkar förmågan att identifiera ansikten utan att försämra synen.

Vad är prosopagnosi?

Prosopagnosi, ibland kallad "ansiktsblindhet", är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av svårigheter att känna igen bekanta ansikten. Drabbade individer ser ansiktsdrag men har svårt att identifiera en person, även familjemedlemmar eller nära vänner. Vissa kan också ha svårt att känna igen sin egen spegelbild.

Enligt National Institute of Neurological Disorders and Stroke kan prosopagnosi förekomma från födseln eller uppstå efter en hjärnskada som påverkar vissa områden i hjärnan som är involverade i visuell igenkänning.

En sjukdom vanligare än du kanske tror

Prosopagnosi kan manifestera sig i varierande grad. Vissa personer upplever bara enstaka svårigheter, medan andra inte kan känna igen något ansikte utan ytterligare ledtrådar.

Forskare uppskattar att sjukdomens utvecklingsform kan drabba upp till 2 % av befolkningen, även om många fall fortfarande är odiagnostiserade. De som drabbas använder ofta alternativa strategier för att identifiera någon, såsom deras röst, gång eller frisyr.

Hjärnans roll i ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänning är beroende av flera hjärnregioner, särskilt den fusiforma gyrusen, som ligger i tinningloben. Enligt studier publicerade i tidskriften Brain spelar denna hjärnregion en nyckelroll för att identifiera ansikten och memorera särdrag. Nedsatt funktion i detta område kan leda till svårigheter att urskilja ansikten, även när den allmänna synen förblir normal.

En påverkan på det sociala och yrkesmässiga livet

Prosopagnosi kan få konsekvenser i det dagliga livet, särskilt i sociala interaktioner. De som drabbas kan undvika vissa situationer av rädsla för att inte känna igen de personer de pratar med. Detta kan leda till missförstånd eller känslor av social ångest. Enligt Harvard Health Publishing utvecklar vissa människor hanteringsstrategier som att memorera särdrag eller informera sin omgivning om sina svårigheter.

Kan prosopagnosi behandlas?

Det finns inget botemedel mot prosopagnosi. Vissa metoder kan dock hjälpa till att hantera de associerade svårigheterna. Kognitiva träningsprogram syftar till exempel till att förbättra ansiktsigenkänning eller förstärka användningen av alternativa signaler. Specialister betonar också vikten av en korrekt diagnos för att bättre förstå hur sjukdomen fungerar.

Sammanfattningsvis är prosopagnosi fortfarande relativt okänd för allmänheten. Mediebevakning av personliga berättelser bidrar dock till att öka medvetenheten om de utmaningar som drabbade står inför. Framsteg inom neurovetenskaplig forskning förbättrar vår förståelse av de mekanismer som är involverade i ansiktsigenkänning. Bättre information kan leda till större uppmärksamhet på denna sjukdom i vardagen, i skolan och på jobbet.