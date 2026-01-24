Vita eller blåaktiga fingrar på vintern: det subtila tecknet på detta syndrom

Blir dina fingrar vita och plötsligt smärtfria när de utsätts för kyla? Det är som om den delen av din kropp har dött. Detta är inte bara effekten av låga temperaturer. Det är ett ganska dramatiskt, men ganska vanligt, tillstånd: Raynauds syndrom. Och i motsats till vad du kanske tror är det inte ett fenomen specifikt för ålderdom.

Raynauds syndrom, en underskattad sjukdom

Om varje vinterutflykt gör att dina händer känns nästan livlösa, okänsliga och onormalt vita, är det inte bara ett hudproblem. Du kanske lider av Raynauds syndrom utan att ens inse det. Detta fortfarande dåligt förstådda tillstånd förvandlar dina fingrar till isbitar . När du får en attack som denna blir du helt överväldigad. Helt enkelt förlorar du all känsel i dina extremiteter. Du kan nypa dem, riva dem, bita dem – dina händer är domnade eller i koma.

Raynauds syndrom är ett vaskulärt fenomen. Mer specifikt drar de små blodkärlen i fingrarna (eller ibland tårna, näsan eller öronen) ihop sig kraftigt som svar på kyla eller stress. Denna sammandragning minskar tillfälligt blodflödet, vilket orsakar den karakteristiska vitaktiga eller blåaktiga missfärgningen. När cirkulationen återgår kan fingrarna bli röda och stickande, ibland till och med orsaka en brännande känsla.

Det finns två former: primär Raynauds sjukdom, ofta godartad och isolerad, och sekundär Raynauds sjukdom, kopplad till en annan sjukdom, såsom vissa autoimmuna sjukdomar. I båda fallen är det aldrig en trevlig upplevelse, men att veta hur man känner igen fenomenet är det första steget för att hantera det bättre.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Tania Koh Lanta🇫🇷 Čakarević🇷🇸🇲🇪 (@taniak)

Varför är vissa människor mer drabbade än andra?

Raynauds syndrom är inte en sjukdom som drabbar äldre och uppstår sent i livet. Det drabbar kvinnor oftare än män och uppstår ofta före 30 års ålder. Det kan vara ärftligt: om din mor eller syster lider av det är det mer sannolikt att du själv drabbas. Känslomässig stress eller långvarig exponering för kyla utlöser attacker, men ibland så subtilt att dessa symtom misstas för ren frossa.

Vissa yrken eller vanor ökar också risken: att arbeta vid en dator, hantera vibrerande verktyg, röka eller dricka mycket kaffe kan accentuera blodkärlens reaktivitet. Initialt kan Raynauds syndrom vara skrämmande och orsaka ångest, särskilt om man är benägen för hypokondri.

Hur man känner igen Raynauds syndrom

Hur kan man avgöra om man bara har isberg som händer eller om Raynauds syndrom har drabbat knogarna? Det som skiljer Raynauds syndrom från en enkel övergående förkylning är regelbundenheten och sekvensen av färgförändringarna.

Fingrarna ändrar vanligtvis färg från vitt (brist på cirkulation) till blått (brist på syre) och sedan till rött (återaktivering av blodflödet). Dessa episoder kan vara från några minuter till en timme. Om du märker att dessa episoder återkommer varje vinter, eller om de inträffar även vid måttliga temperaturer eller under perioder av stress, rekommenderas det att du pratar med din läkare.

Hur man begränsar symtomen

Detta syndrom, som skulle glädja våra älskade Wednesday Addams, är inte oundvikligt. Du är inte dömd att tillbringa resten av vintern med domnade fingrar. Den första regeln är enkel: skydda dina extremiteter. Varma handskar, tjocka strumpor, en mössa och till och med handvärmare kan minska frekvensen av attacker. Kyla är inte den enda fienden: stress drar också ihop blodkärlen, därav fördelarna med avslappningstekniker som djupandning, yoga eller meditation.

Vissa vardagliga tips kan också göra stor skillnad. Att undvika tobak, begränsa koffeinintaget och motionera regelbundet för att stimulera blodcirkulationen är enkla åtgärder som kan göra skillnad. I svårare fall kan en läkare ordinera läkemedel som vidgar blodkärlen och förbättrar blodflödet.

Raynauds syndrom är särskilt försvagande eftersom det påverkar en del av kroppen som du använder nästan konstant. Du kan dock vidta åtgärder och återfå kontrollen över dina rörelser, förutsatt att du är snäll mot dig själv. Att hålla i ratten, öppna dörrar... det här kommer inte längre att vara en prövning utan en rutinmässig uppgift.