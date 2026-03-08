Skrattets oväntade kraft på hjärt-kärlhälsan, enligt en studie

Skratt uppfattas ofta som en enkel känslomässig reflex. Viss vetenskaplig forskning tyder dock på att det också kan ha en mätbar inverkan på hjärtat.

En studie som väcker frågor

Forskning utförd av forskare vid University of Maryland Medical Center undersökte effekterna av skratt på hjärt-kärlfunktionen. Enligt denna forskning kan två minuters genuint skratt ge fysiologiska effekter jämförbara med de som observeras under ett kort pass med måttlig fysisk aktivitet, såsom cirka 20 minuters lätt jogging. Forskarna observerade att skratt ledde till utvidgning av blodkärl, vilket förbättrade blodflödet.

Omvänt orsakade mental stress vasokonstriktion, det vill säga en förträngning av blodkärlen, vilket kunde öka trycket som utövades på hjärt-kärlsystemet.

Hur skratt påverkar blodkärlen

Forskarna utvärderade reaktiviteten hos blodkärl hos deltagare som utsattes för olika känslomässiga stimuli. När de tittade på humoristiska klipp vidgades artärerna avsevärt. Motsatt effekt observerades när de möttes av stressiga scener.

Denna utvidgning främjar bättre syresättning av vävnaderna och ett jämnare blodflöde. Enligt teamet från Maryland fungerar skratt som ett "mini-träningspass" för blodkärlen, vilket bidrar till deras flexibilitet.

Minskning av stresshormoner, särskilt kortisol och adrenalin, spelar också en roll. Kroniskt förhöjda nivåer av dessa hormoner är förknippade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Skratt och hjärthälsa: vad säger forskningen?

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande en av de främsta dödsorsakerna i världen, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) . Riskfaktorer inkluderar högt blodtryck, rökning, fysisk inaktivitet och kronisk stress.

Flera studier har undersökt sambandet mellan positiva känslor och hjärthälsa. Publikationer i tidskrifter som Circulation, tidskriften för American Heart Association, tyder på att emotionellt välbefinnande kan vara förknippat med en minskad kardiovaskulär risk.

Skratt, som ett uttryck för positiv känsla, passar in i denna dynamik. Det stimulerar diafragman, ökar tillfälligt hjärtfrekvensen och framkallar sedan en fas av muskulär och vaskulär avslappning.

Ett komplement, inte en ersättning

Forskare från Maryland betonar dock en viktig punkt: skratt ersätter inte regelbunden fysisk aktivitet eller rekommenderade medicinska åtgärder.

Strukturerad fysisk träning förbättrar hjärt- och lungfunktionen, stärker hjärtmuskeln och hjälper till att kontrollera vikt och blodtryck. Skratt, å andra sidan, fungerar mer som en tillfällig fysiologisk boost. Det kan dock bidra till en allmänt hjärtvänlig livsstil, särskilt genom att hjälpa till att hantera stress.

Stressens roll i hjärt-kärlsjukdomar

Kronisk stress är erkänd som en försvårande faktor för hjärt-kärlsystemet. Enligt den franska kardiologiska federationen kan långvarig stress bidra till högt blodtryck och hjärtrytmrubbningar. Genom att tillfälligt minska psykisk spänning kan skratt således indirekt bidra till att skydda hjärtat.

Vissa forskargrupper är också intresserade av komplementära terapier baserade på humor eller ”skrattterapi” i sjukhusmiljöer, även om dessa metoder fortfarande kräver djupgående vetenskapliga utvärderingar.

Att integrera skratt i vardagen

Utan att föreskriva ett recept för humor uppmanar studiens resultat oss att reflektera över positiva känslors roll för den allmänna hälsan. Att titta på en komedi, dela ett trevligt ögonblick eller odla självkritik kan verka obetydligt. Ändå utlöser dessa ögonblick mätbara fysiologiska reaktioner. I ett samhälle där stress är allestädes närvarande skulle värdesätta dessa ögonblick kunna vara en del av en bredare strategi för förebyggande.

Sammanfattningsvis tyder forskning från University of Maryland Medical Center på att skratt har påtagliga effekter på kärlfunktionen, främjar artärutvidgning och minskar stresshormoner. Även om det inte ersätter fysisk träning eller ordentlig medicinsk övervakning, kan det vara en ytterligare allierad för kardiovaskulär hälsa. Ännu en anledning att inte underskatta kraften i ett gott skratt.