Den första "manliga spiralen" kan snart revolutionera preventivmedel

Tänk om preventivmedel äntligen blev ett verkligt delat ansvar? I Lille arbetar ett forskarteam för närvarande med "STEOM", som presenteras som "världens första manliga spiral". Denna hormonfria, reversibla spiral sätts in på några minuter och skulle mycket väl kunna förändra hur heterosexuella par närmar sig preventivmedel under de kommande åren.

Hur fungerar egentligen en "manlig spiral"?

"STEOM"-anordningen fungerar enligt en mekanisk princip som liknar den för en kvinnlig spiral: den förhindrar spermier från att passera igenom utan att förändra hormoner eller permanent blockera fertiliteten. Anordningen sätts in under ett mindre ingrepp som utförs under lokalbedövning. Operationen varar cirka femton minuter och kräver ett litet snitt i pungen. Enligt läkarna bakom projektet behövs inga stygn eller omfattande förband.

Anordningen är utformad för att sitta kvar i tre år och kan sedan tas bort eller bytas ut av en utbildad yrkesperson. Målet är tydligt: att erbjuda en enkel, icke-hormonell, reversibel preventivmetod för män.

En uppfinning född ur ett behov av nya alternativ

Projektet initierades av andrologen Julie Prasivoravong , som ville utöka de preventivmedelsalternativ som finns tillgängliga för män. För närvarande är manliga alternativ fortfarande begränsade: kondom, så kallade "naturliga" metoder, eller vasektomi, som ofta uppfattas som permanent trots dess ibland reversibla natur.

"STEOM" utformades därför som ett mer flexibelt alternativ. Projektet leds av universitetssjukhuset i Lille, i samarbete med universitetet i Liège och flera forskare som specialiserar sig på medicinsk teknik. Idén får redan fäste eftersom den tar upp en fråga som alltmer framträder i diskussioner kring preventivmedel: varför faller denna börda fortfarande främst på kvinnor?

Kliniska prövningar är planerade för de kommande åren.

Prekliniska prövningar inleddes i maj 2026 vid universitetet i Liège. Om resultaten bedöms som tillfredsställande bör kliniska prövningar sedan genomföras på cirka hundra volontärer i Frankrike och Belgien.

Innan den kan marknadsföras måste enheten gå igenom ett flertal regulatoriska hinder. "STEOM" tillhör en hårt reglerad kategori av medicintekniska produkter, med särskilt strikta säkerhetskrav. Som ett resultat kommer det sannolikt att dröja mellan 7 och 10 år innan den potentiellt når marknaden.

Preventivmedel används fortfarande i stor utsträckning av kvinnor

Ankomsten av "STEOM" väcker också en välkänd debatt om att dela på preventivmedelsbördan . Än idag förlitar sig majoriteten av de preventivmedel som används på kvinnors kroppar. P-piller, hormonspiral, implantat eller plåster innebär ofta betydande fysiska, mentala eller hormonella begränsningar.

Samtidigt väljer allt fler män vasektomi. I Frankrike har antalet ingrepp ökat kraftigt de senaste åren, ett tecken på att en del av den manliga befolkningen vill använda preventivmedel i högre grad. ”STEOM” skulle därför kunna representera ett nytt steg i denna trend.

En detalj som redan väckt debatt

På sociala medier dyker en punkt upp i diskussionerna: många kvinnor påpekar hur slående det är att se framväxten av så kallade manliga preventivmedel som är specifikt utformade för att vara "hormonfria", medan kvinnor har använt hormonella preventivmedel i årtionden, ibland med betydande biverkningar. Viktökning, migrän, minskad libido, trötthet eller känslomässiga fluktuationer: många kvinnor delar regelbundet med sig av sina svåra erfarenheter med vissa hormonella metoder.

För vissa onlinekommentatorer belyser denna kontrast en historisk skillnad i hur medicinen har närmat sig preventivmedel baserat på kön. Andra påpekar dock att utökade preventivmedelsalternativ för män fortfarande är ett positivt steg framåt, särskilt om det leder till en bättre fördelning av preventivmedelsansvaret inom par.

Sammanfattningsvis går manliga preventivmedel med "STEOM" in i en ny reflektionsfas. Och utöver medicinsk innovation öppnar detta projekt framför allt dörren till en bredare diskussion om delat ansvar, att lyssna på kroppar och mångfalden av preventivmedelsalternativ.