Vid 66 års ålder styrketränar den här kvinnan och uppmuntrar den.

Välbefinnande
Léa Michel
@homebodytrainer _ Instagram

Teresa Burkett väcker uppmärksamhet med sitt innehåll om bodybuilding vid 66 års ålder. Genom sina inlägg förespråkar hon regelbunden träning och uppmuntrar sina följare att sträva efter sina mål oavsett ålder.

Hennes resa illustrerar det växande intresset för träning bland seniorer, ett ämne som blir alltmer synligt på sociala medier.

En innehållsskapare specialiserad på hemmaträning

Teresa Burkett delar regelbundet träningsvideor på sina sociala medieplattformar, där hon presenterar styrketräningsövningar anpassade till olika konditionsnivåer. Hennes pseudonym, Homebodytrainer, återspeglar ett tillvägagångssätt centrerat kring fysisk aktivitet som kan utföras hemma.

Dess innehåll lyfter fram övningar med hantlar, fria vikter eller kroppsviktsträning, vilket bidrar till att främja fysisk aktivitet som en del av det dagliga välbefinnandet.

Enligt rekommendationer från Världshälsoorganisationen bidrar regelbunden fysisk aktivitet till att bibehålla muskelhälsa och rörlighet när vi åldras.

Bodybuilding efter 60, ett alltmer synligt ämne

Teresa Burketts publikationer är en del av en bredare trend där styrketräning bland seniorer blir alltmer synligt. Flera studier belyser de potentiella fördelarna med fysisk aktivitet för livskvalitet och självständighet.

National Institute on Aging konstaterar att muskelstärkande övningar kan bidra till att upprätthålla balans och rörlighet. Dessa rekommendationer uppmuntrar till lämplig träning, anpassad till individuella förmågor.

Ett budskap med fokus på konsekvens och progression

I sina videor betonar Teresa Burkett konsekvens snarare än prestation. Hon betonar regelbundet vikten av gradvis utveckling anpassad till varje individs förmågor.

Harvard Medical School visar att styrketräning kan bidra till att bibehålla muskelmassa med åldern, en viktig faktor för rörlighet.

Innehållet som publicerats av Teresa lyfter fram ett lättillgängligt tillvägagångssätt som uppmuntrar till regelbundenhet i idrottsutövningen.

Synlighet förstärkt av sociala medier

Sociala medier spelar en viktig roll för att dela inspirerande berättelser relaterade till sport och välbefinnande. Innehållsskapare som delar med sig av sina personliga framsteg kan uppmuntra andra internetanvändare att börja med fysisk aktivitet.

Enligt en studie publicerad i Journal of Medical Internet Research kan onlinegemenskaper främja motivation relaterad till fysisk träning.

Teresa Burketts synlighet hjälper till att illustrera mångfalden av profiler bland dem som utövar styrketräning. I motsats till vad många tror är styrketräning fördelaktigt i alla åldrar, inklusive för kvinnor över 60.

Hans karriär illustrerar en växande trend att främja sport som något tillgängligt i olika åldrar i livet.

