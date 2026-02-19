Search here...

Denna speciella hobby stimulerar hjärnan, enligt forskare.

När tristess sätter in sträcker sig många instinktivt efter sina smartphones. Men enligt forskare skulle en specifik aktivitet verkligen kunna förvandla dessa lugn till ett genuint hjärngymnastik. Tänk om nyckeln inte var att undvika tristess, utan att utnyttja den bättre?

Tristess, ett viktigt ögonblick för hjärnan

Tristess är en del av vardagen. I motsats till vad många tror är detta tillstånd inte nödvändigtvis negativt . Flera studier inom psykologi har visat att stunder av inaktivitet kan främja kreativitet och personlig reflektion. Allt beror på hur vi fyller den tiden. Att vända sig till passivt innehåll, som att scrolla igenom sociala medier, aktiverar inte samma kognitiva mekanismer som en strukturerad aktivitet. Det är just detta som forskare vid University of Oregon studerade. Deras resultat: valet av aktivitet under tristess kan ha en mätbar inverkan på vissa hjärnfunktioner.

Lek för att stimulera kognitiva förmågor

Enligt denna studie kan korta sessioner med online-brädspel – som Snakes and Ladders, Snakes and Ladders eller Bingo – bidra till att stärka grundläggande matematiska färdigheter. Forskarna observerade en signifikant förbättring av förmågor som:

  • räkningen,
  • nummerigenkänning,
  • förståelse för kvantiteter.

Dessa spel, som ofta uppfattas som ren underhållning, engagerar faktiskt flera kognitiva processer. De kräver uppmärksamhet, förväntan och regellösningsförmåga – alla element som stimulerar hjärnaktivitet. Enligt Gena Nelson, som ledde studien, visar dessa resultat att även korta sessioner kan ha en positiv effekt när de spelas regelbundet.

En påverkan på prefrontala cortex

Experter påpekar också att den här typen av spel aktiverar prefrontala cortex, en hjärnregion som är involverad i exekutiva funktioner. Detta inkluderar i synnerhet:

  • planering,
  • beslutsfattande,
  • pulskontroll.

Neurologen Natalie Mackenzie förklarar i The Independent att spel fungerar som multisensoriska stimulatorer. De engagerar synen, men även proprioception – det vill säga uppfattningen av kroppen i rummet – när de involverar manipulation eller interaktion. Denna kombinerade stimulering hjälper till att hålla hjärnan alert, särskilt under tider då uppmärksamheten lätt kan vandra av.

Ett mer aktivt alternativ till "skrollning"

När man är uttråkad är den vanligaste reflexen att använda en smartphone för att snabbt komma åt innehåll. Enligt forskare är dock inte alla digitala aktiviteter skapade lika. Att använda en telefon för att spela strukturerade och interaktiva spel engagerar kognitiva förmågor mer än att passivt konsumera innehåll. Målet att uppnå, reglerna att följa och besluten att fatta skapar ett djupare mentalt engagemang. Denna skillnad är viktig, särskilt för barn och ungdomar, vars hjärnor fortfarande är under utveckling. Forskare uppmuntrar därför integrationen av enkla men stimulerande spel i dagliga rutiner.

Även sociala förmåner

Utöver matematiska färdigheter och exekutiva funktioner kan brädspel – även i digital form – stärka sociala band när de delas. Att sträva efter ett gemensamt mål, turas om och hantera interaktioner främjar samarbete och kommunikation. Dessa sociala dimensioner spelar också en roll i den övergripande kognitiva utvecklingen. För yngre barn kan dessa stunder bli möjligheter till informellt lärande, fritt från akademisk press, men med mätbara fördelar.

Förvandla tristess till möjlighet

Tanken är inte att helt förvisa stunder av inaktivitet. Tristess kan vara produktivt och gynnsamt för fantasi och personlig reflektion. Men när vi väljer att fylla den, verkar vissa aktiviteter mer fördelaktiga än andra. Resultaten från University of Oregons studie tyder på att en enkel vaneförändring – att välja ett digitalt brädspel snarare än automatisk scrollning – kan bidra till att stimulera hjärnan.

Kort sagt, när tristess slår till kan onlinespel vara mycket mer än bara ett tidsfördriv. Snarare än att se tristess som ett tomrum som måste fyllas till varje pris, uppmuntrar denna forskning oss att se det som en möjlighet. Med rätt val av aktivitet kan det bli en värdefull tid att träna hjärnan, i alla åldrar.

