Denna aktivitet skulle kunna minska risken för demens med 76 %, enligt en studie.

Tänk om en aktivitet som är både vänlig, konstnärlig och tillgänglig kunde bli en viktig allierad för att bevara mentala förmågor när vi åldras? Det är vad en studie som rapporterats av Washington Post föreslår: regelbunden dans skulle kunna minska risken för demens med 76 %.

En överraskande effekt på kognitiv hälsa

I årtionden har forskare utforskat sambandet mellan livsstil och hjärnhälsa. Det var redan känt att en balanserad kost, att stimulera sinnet med spel eller läsning, och att delta i regelbunden fysisk aktivitet spelade en roll för att upprätthålla mental funktion. Men forskning utförd av Dr. Trisha Pasricha , professor vid Harvard Medical School, belyser en mycket mindre diskuterad faktor: dans.

Enligt henne har personer som dansar flera gånger i veckan en betydligt minskad risk att utveckla åldersrelaterad kognitiv nedgång. Studien är baserad på data från 1980-talet, från en långtidsuppföljning av en grupp vuxna bosatta i Bronx, USA.

Varför sticker dans ut så mycket?

Bland ett dussin analyserade fysiska aktiviteter (simning, tennis, promenader etc.) visade endast dans en så stark effekt på att bevara mentala funktioner. Det som gör den unik, enligt forskarna, är kombinationen av fysisk ansträngning, koordination, intellektuell stimulans och social interaktion.

Dans kräver att man följer en rytm, förutser rörelser och ibland synkroniserar med en partner, allt till musik. Dessa element engagerar intensivt olika områden i hjärnan, samtidigt som de ger njutning och skapar sociala kontakter.

Fördelar som sträcker sig långt bortom hjärnan

De positiva effekterna av dans är inte begränsade till att förhindra kognitiv nedgång. Enligt den australiska hälsowebbplatsen Better Health förbättrar denna aktivitet:

Kardiovaskulära och respiratoriska tillstånd

Muskeltonus och koordination

Balans och flexibilitet

Hållning och kroppsmedvetenhet

Moral och självkänsla

Kvaliteten på sociala interaktioner

Med andra ord kan dans bidra till det allmänna välbefinnandet, i alla åldrar.

En aktivitet tillgänglig för alla

Goda nyheter: du behöver inte vara professionell dansare för att uppleva fördelarna. Många föreningar, studior och kulturcenter erbjuder klasser för vuxna nybörjare, oavsett om det gäller sällskapsdans, latinamerikanska danser, hiphop eller till och med traditionella danser.

Och för de som är mer försiktiga, eller som föredrar att stanna hemma, erbjuder onlinevideor en utmärkt ingångspunkt. Plattformar som YouTube är fulla av gratisklasser för att träna ensam, med en partner eller med familjen, allt från bekvämligheten av ditt vardagsrum.

I slutändan, när nyårslöften blir fler, varför inte betrakta dans som en hälsovana i sig? Den kombinerar njutning, rörelse och stimulans, och kan mycket väl visa sig vara en betydande tillgång för att hålla sinnet skarpt längre.