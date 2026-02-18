Enligt vetenskapen, vilka dagar i veckan känner vi oss lyckligast?

Vårt humör är aldrig statiskt: det fluktuerar från dag till dag, påverkat av våra rutiner, skyldigheter och stunder av avkoppling. Forskare har studerat dessa variationer för att avgöra vilka dagar i veckan som ger oss mest välbefinnande, och resultaten är överraskande.

En omfattande studie för att förstå våra humör

Forskare vid University College London (UCL) följde nästan 50 000 vuxna i två år för att observera hur deras humör förändrades under veckan. Studien , som publicerades i BMJ Mental Health , använde etablerade verktyg som PHQ-9 för att mäta depressiva symtom och GAD-7 för ångest. Dessa indikatorer ger en indirekt förståelse av välbefinnande genom att observera hur emotionella fluktuationer manifesterar sig i det dagliga livet. Resultatet? Humöret är inte enhetligt: vissa dagar är tydligt mer positiva än andra.

Måndag morgon: en överraskande skjuts

Medan många fruktar måndagar, visar vetenskapen motsatt effekt för vissa: måndagsmorgnar kan vara ett ögonblick av glädje. Efter helgens vila känner sig många människor uppfriskade, motiverade och redo att ta itu med en ny vecka. Forskare kallar detta för den regenerativa effekten: helgen låter oss släppa ackumulerad press, vila och planera för de kommande dagarna. Således blir måndagen ett slags "nystart", en källa till optimism och förnyad energi.

Fredag morgon: längtar efter helgen

En annan utmärkt tid för välbefinnande är fredag morgon. När helgen närmar sig upplever många omedelbar tillfredsställelse kopplad till förväntan på fritid, fritidsaktiviteter eller sociala evenemang. Psykologiskt stimulerar väntan på en positiv händelse produktionen av signalsubstanser som är förknippade med njutning och motivation. Fredag morgon kombinerar således en känsla av prestation med förväntad njutning, vilket skapar en bubbla av optimism inför helgens avkoppling.

Mitt i veckan: Tungare dagar

Omvänt tenderar onsdag och torsdag att vara mer utmanande dagar. Ackumulerad trötthet, ett hektiskt tempo och följden av professionella och personliga uppgifter kan ta ut sin rätt på humöret. Detta är inte alarmerande: det här är helt enkelt naturliga veckorytmer där den psykologiska vitaliteten fluktuerar beroende på arbetsbelastning och avståndet till nästa lediga tid. Att förstå dessa variationer kan hjälpa dig att bättre organisera ditt schema, till exempel genom att schemalägga roliga aktiviteter eller strategiska pauser mitt i veckan för att motverka denna energidipp.

Söndag kväll: ett känt fenomen

Även om studien fokuserar på veckan är det värt att nämna den välkända "söndagsdepressionen". Denna humörsvängning, som observeras hos vissa personer, är ofta kopplad till förväntan inför måndagen och återgången till förpliktelser. Den är inte universell, men den illustrerar hur övergångar mellan perioder av frihet och perioder av begränsning påverkar vårt välbefinnande.

Enligt vetenskapen följer vårt humör i slutändan en ganska förutsägbar veckorytm: måndags- och fredagsmorgnar är statistiskt sett de lyckligaste, medan mitt i veckan och söndagskvällar kan vara mer utmanande. De goda nyheterna? Även om dina måndagar eller fredagar inte stämmer överens med statistiken kan du skapa dina egna "lyckliga dagar" och sätta positivitet i centrum för din vecka.