Att hoppa på plats, en ritual som rekommenderas av en idrottstränare för att vakna bättre

Välbefinnande
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Alena Shekhovtcova/Pexels

För många är morgnar synonymt med tröghet, gäspningar och avtagande motivation. En fitnesscoach erbjuder ett snabbt och enkelt tips för att väcka muskler och sinne från första stund.

En kort vana som förändrar uppvaknandet

Enligt den amerikanska coachen Kathryn Smith ligger hemligheten bakom ett effektivt uppvaknande inte i ett långt träningspass, utan i en enkel rörelse att utföra så fort du sätter fötterna i golvet. På sociala medier råder hon att göra en serie hopp när du vaknar för att utlösa ett mer dynamiskt uppvaknande av både kropp och själ.

Varför det kan hjälpa att hoppa på plats

Tanken bakom denna övning är både fysiologisk och psykologisk. Rörelse stimulerar blodcirkulationen, höjer kroppstemperaturen något – som är som lägst vid uppvaknande – och aktiverar nervsystemet, vilket kan främja en känsla av vakenhet snabbare. Andra källor påpekar att denna typ av rörelse ökar blodflödet till hjärnan, förbättrar syresättningen och kan bidra till ett bättre humör och en känsla av energi för att starta dagen.

Hur många hopp och hur man gör dem

Tränaren rekommenderar att man gör ungefär femtio små hopp, utan att sikta på prestationer på olympisk nivå: det är lätta hopp, helt enkelt för att aktivera kroppen, oavsett om man fortfarande har pyjamas på sig eller redan är uppe på rummet. Denna övning kräver ingen utrustning eller speciella kläder, och kan kompletteras med andra mjuka rörelser som stretching eller en kort promenad för att förlänga den muskeluppvaknande effekten.

Ett enkelt tips att införliva i din rutin

Även om det inte är ett mirakelmedel kan några hopp så fort du går upp ur sängen signalera till din kropp att det är dags att börja dagen. Att kombinera denna ritual med andra morgonvanor, som exponering för naturligt ljus eller omedelbar hydrering, kan ytterligare förstärka dess inverkan på vakenhet och humör.

Kort sagt, att hoppa upp och ner när man vaknar är ett enkelt, snabbt och lättillgängligt sätt att stimulera både kropp och själ redan före frukost. Några dussin hopp räcker för att förvandla ett sömnigt uppvaknande till en energisk start på dagen, och denna lilla rutin kan enkelt införlivas i dina morgonvanor för en mer dynamisk och positiv vardag.

