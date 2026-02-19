Efter en medicinsk incident lämnade hon sjukhuset med fluorescerande gröna ögon.

Det som skulle vara en rutinmässig ögonundersökning förvandlades till en viral anekdot. Några minuter senare visade Margerita B. Wargolas (@margoinireland) ögon en oväntad fluorescerande grön färg, vilket väckte förvåning och skratt.

En rutinundersökning som tar en oväntad vändning

Efter en sjukhusundersökning lade Margerita B. Wargola märke till att hennes ögon hade fått en särskilt stark fluorescerande grön nyans. Scenen, som hon humoristiskt återgav på Instagram, väckte snabbt förvåning. Vänd mot kameran insisterade hon på att inget filter hade använts. Den ovanliga färgen var helt verklig och berodde på en produkt som applicerades under synundersökningen.

Enligt hennes berättelse förändrades allt efter att en vätska som användes för att undersöka ögats yta injicerades. Medan Margerita B. Wargola blinkade lade hon märke till en intensiv gul nyans i sitt synfält. Förklaringen blev snabbt tydlig: hennes kontaktlinser hade absorberat färgämnet.

Fluorescein, ett vanligt färgämne inom oftalmologi

Det observerade fenomenet förklaras av användningen av fluorescein, ett färgämne som ofta används vid oftalmologiska undersökningar. Detta ämne möjliggör detektion av potentiella hornhinneskador eller bedömning av tårfilmens kvalitet. Under specifik belysning avger det en karakteristisk ljusgrön nyans.

Användning av fluorescein är en standard och generellt säker metod. Det sköljs vanligtvis snabbt bort av tårar. I just detta fall förändrade dock en detalj det visuella resultatet: kontaktlinserna hade inte tagits ut innan produkten applicerades. Dessa linser kan absorbera färgämnet och behålla spår av det längre.

Varför förblev färgen synlig?

Fluorescein kan orsaka ihållande missfärgning när det kommer i kontakt med vissa material. Särskilt mjuka kontaktlinser är benägna att absorbera vätskor. Margerita B. Wargola förklarar att den medicinska personalen omedelbart försökte skölja hennes ögon. Trots detta satt fläcken kvar i linserna.

Utan ett extra par glasögon eller andra tillgängliga glasögon var hon tvungen att sätta på dem igen för att kunna gå hem. Margerita B. Wargola, som lider av svår närsynthet, förklarade att hon inte kan klara sig utan korrigerande linser. Som ett resultat lämnade hon inrättningen med fluorescerande gröna ögon som var särskilt synliga i dagsljus.

En spektakulär effekt, men utan fara

Även om utseendet kan vara slående, påpekar experter att fluorescein används flitigt och att dess effekter är tillfälliga. Missfärgningen av själva ögat försvinner vanligtvis inom några timmar. I det här fallet var det inte ögonen som förblev permanent färgade, utan kontaktlinserna. Margerita B. Wargola visar till och med i en senare video att den naturliga färgen på hennes iris återgick till det normala när linserna togs bort. Hon behöll ändå de tonade linserna som en souvenir från denna olycka. Vätskan i etuiet har också en grönaktig nyans, ett bevis på att färgämnet har trängt in i materialet.

En anekdot som blev viral

Utöver den medicinska aspekten var det främst den slående färgkontrasten som väckte uppmärksamhet online. Många internetanvändare reagerade, allt från förvåning till nöje. Den här berättelsen tjänar som en påminnelse om att en rutinmässig läkarundersökning ibland kan avslöja oväntade, men inte nödvändigtvis oroande, fynd. Den understryker också vikten av att följa instruktioner som ges före en synundersökning, särskilt när det gäller användning av kontaktlinser.

Att lämna sjukhuset med fluorescerande gröna ögon kan i slutändan verka som något ur en science fiction-film. Men i det här specifika fallet var det helt enkelt en reaktion på ett färgämne som används inom oftalmologi och absorberas av kontaktlinser. Mer imponerande än farligt är detta missöde som Margerita B. Wargola (@margoinireland) upplevde hur en rutinundersökning fungerar och fungerar som en påminnelse om några enkla försiktighetsåtgärder. En ovanlig anekdot som, när den första överraskningen har lagt sig, slutar utan några hälsokonsekvenser.