Efter att ha genomgått en näsplastik delade hon med sig av ett symptom som oroade internetanvändare.

En postoperativ video som nyligen blev viral har väckt tvivel bland många internetanvändare. Innehållsskaparen Olivia Dayton (@oliviadaytonn) beskriver en näsa som "ständigt rinner" efter en näsplastik. Även om tonen är lättsam har videon utlöst en våg av frågor och oro.

En video som skapar uppståndelse på sociala medier

På TikTok delade Olivia Dayton (@oliviadaytonn) en video som visade en rinnande näsa när hon kastade håret bakåt. Med humor förklarade hon att hennes näsa, efter kosmetisk operation, ibland verkar "leva sitt eget liv", och tillade att hon skulle göra om ingreppet utan att tveka.

Denna raka strategi fick positiva resultat hos vissa följare, som uppskattade en mer autentisk diskussion om kosmetiska ingrepp. Andra användare uttryckte dock snabbt sina farhågor och nämnde ett ovanligt, till och med alarmerande, symptom. Vissa föreslog till och med möjligheten av ett "läckage av cerebrospinalvätska" och uppmanade Olivia Dayton (@oliviadaytonn) att omedelbart söka läkarhjälp. Ytterligare andra delade liknande erfarenheter efter en näsplastik, vilket ytterligare underblåste debatten.

@oliviadaytonn när man blir sjuk är det verkligen dygnet runt lol MEN JAG GÖR DET IGEN PÅ NÖJDET ♬ originalljud - ilyxori

När läkning leker med förnimmelser

Inför detta virala fenomen erbjuder det medicinska perspektivet lugnande insikter. I en intervju med tidningen People påpekar plastikkirurgen Sean T. Doherty att denna typ av nässekret i de allra flesta fall är ett tillfälligt och godartat fenomen.

Efter en näsplastik förblir näsans inre vävnader särskilt känsliga. De reagerar på förändringar i luftflödet, läkningsprocessen och variationer i luftfuktighet. Detta kan leda till ökad slemproduktion, vilket resulterar i en mer frekvent rinnande näsa än före ingreppet. Detta fenomen kan också påverkas av vardagliga faktorer som motion, känslor eller kryddstark mat.

Enligt specialisten är denna anpassningsperiod en del av en naturlig läkningsprocess. Kroppen återfår gradvis sin balans, och näsförnimmelserna avtar under veckorna och månaderna.

Signaler som inte får ignoreras

Även om de flesta fall inte är allvarliga, bör vissa tecken uppmana till uppmärksamhet. Ihållande flytningar, särskilt om de bara drabbar ena näsborren, tillsammans med smärta, feber, blödning eller en salt eller metallisk smak, motiverar läkarkonsultation. I sällsynta fall kan dessa symtom tyda på en komplikation som kräver specifik behandling, såsom en infektion eller, i ännu mer exceptionella fall, ett läckage av cerebrospinalvätska.

I slutändan illustrerar den här berättelsen perfekt kraften i sociala medier för att sprida personliga erfarenheter, ibland tagna ur sitt medicinska sammanhang. Näsplastik är en del av en omfattande process av harmoni och gradvis transformation, där kroppen tar sig tid att anpassa sig varsamt. Om du är osäker är den mest lugnande handlingsplanen enkel: rådfråga din kirurg för att få personligt och lugnande stöd.