Att bli sjuk i början av semestern: att förstå "paradissyndromet"

Det är ett scenario vi alla fasar för. Efter att ha räknat ner dagarna till vår semester försämras vår hälsa plötsligt i värsta tänkbara ögonblick. Trots otaliga försiktighetsåtgärder inför vår stora avresa hamnar vi i en envis influensa som tvingar oss att revidera våra planer. Ofta är det dock inte bara otur, utan snarare "paradissyndromet", ett märkligt fenomen som får oss att känna oss förbannade.

Att bli sjuk precis i början av semestern, en ritual

Från och med juni markerar vi våra kalendrar likt fångar fram till deras frigivning från fängelset. Vi väntar ivrigt på helgerna och föreställer oss redan under kokospalmerna, där vi ser vågorna slå mot klipporna och solen gå ner över havet.

Efter månader av hårt arbete ser vi fram emot att byta ut kontorsstolen mot en solstol och utsikten över kollegorna mot ett bildskönt panorama. Men ibland är ödet inte på vår sida. Dagen innan vi åker på semester och ger oss av mot nya horisonter har vi rinnande näsa, kliande hals och bultande huvudvärk.

Ändå vidtar vi extra försiktighetsåtgärder för att undvika att må dåligt inför vår stora avresa: vi undviker luftkonditionering, även om det innebär att kvävas och svettas som i en bastu; vi undviker försök att kyssas och desinficerar noggrant våra händer tills de är praktiskt taget torra. Men vi får ändå en obeveklig förkylning av oförklarligt ursprung. Vi misstänker då en gudomlig förbannelse eller bara otur.

Många har redan upplevt detta olyckliga problem. Situationen är så vanlig att det nu är möjligt att skjuta upp semestern till ett senare tillfälle så att man slipper ligga i sängen och kan njuta av den fullt ut.

"Paradissyndromet", den mest troliga förklaringen

Läkarkåren har en mer rationell förklaring än esoteriska diagnoser. De talar om ”paradissyndromet”. ”Faktum är att ’fritidssjukan’ drabbar alla människor som har mycket intensiva jobb, med mycket stress, mental arbetsbelastning och ihållande tempo”, förklarar Carla Valette, läkare i allmänmedicin, till 20 Minutes .

Istället för att sola oss i den varma sanden befinner vi oss i påtvingad konvalescens i våra hotellsängar. Och vår noggrant planerade resplan kastas fullständigt i kaos. Symtomen varierar från person till person, liksom deras intensitet. Ibland tar det formen av en mild förkylning, och andra gånger åtföljs det av migrän så svår att det är otänkbart att gå ut. Vi känner då som om vårt immunförsvar sviker oss, och det är ingen slump. Läkaren medger att i gryningen av semestern, som är inget mindre än en avkopplande paus från en hektisk vardag, är vårt försvar ibland i fritt fall.

Överraskande nog håller stressen vi upplever på jobbet oss faktiskt i "överlevnadsläge". Det är därför ett bra "bränsle" för immunförsvaret. När den minskar måste kroppen oundvikligen anpassa sig och behöver tid för att anpassa sig. Detta förklarar varför den är mindre effektiv under denna period när vi alla ber om att vara vid god hälsa.

Enligt specialister, biverkningarna av att släppa taget

Även om semestrar ibland medför ångestkänslor som rädslan för att få punktering på vägen hem eller glömma något viktigt, är de i allmänhet synonyma med lugn och ro. Vi tänker inte på något annat än att njuta av nuet. Våra enda skyldigheter är att boka middag och planera aperitifer i solnedgången. "På semestern sänker kroppen garden, slappnar av och vi är mer sårbara för infektioner och virus", förklarar praktikanten.

Och nej, det är inte bara "allt i ditt huvud". Vi skapar inte dessa symtom ur tomma intet. "Det är inte alls psykologiskt, det är fysiologiskt", betonar experten innan han tillägger: "Detta förklarar också varför dessa människor ofta sällan är sjuka när de arbetar."

Och när "paradissyndromet" förvandlar vår välförtjänta semester till en mardröm, måste vi ha tålamod. Det finns inga mirakelkurer, bara en liten inre justering. Det är en möjlighet att lära sig att lyssna på våra kroppar, ofta tystade av den professionella frenesin.