Duschar du varmt på vintern? Här är vad du behöver veta

På vintern är vattnet som kommer ut ur duschmunstycket stekhett, vilket lindrar eventuella frossa du känt under dagen. Under de kallare månaderna blir duschen nästan som en bastu, så pass mycket att ånga stiger upp från duschen. Att duscha varmt när det är kallt är dock inte nödvändigtvis så fördelaktigt för att höja kroppstemperaturen.

Varma duschar, en källa till tröst på vintern

När kylan sätter in har vi flera alternativ: svepa in oss i en tjock filt, sitta vid brasan eller koppla av under en varm dusch. Efter en dag av huttrande och trotsande polarbyar dyker vi huvudstupa ner i duschen och skapar ett improviserat ångbastu i badrummet.

Mitt i en värmebölja söker vi svalkan under duschmunstycket och tolererar gärna ett iskallt skyfall, men på vintern rusar vi för att värma oss i duschen. Vi höjer temperaturen, även om det innebär att vattenräkningen ökar lite. Under värmens inverkan slappnar musklerna av, spänningar minskar och problem spolas bort. Men medan värme ofta ordineras för att lindra värk och smärtor och slappna av kroppen, är varma duschar något av ett undantag från regeln.

De är inte dåliga i sig, förutsatt att de tar dem då och då. Att ta varma duschar på vintern är en upplevelse av oöverträffad lycka. Varmt vatten fungerar som en "paus"-knapp för nervsystemet. Det vidgar blodkärlen, slappnar av musklerna och stimulerar cirkulationen. Som ett resultat får hjärnan ett budskap om trygghet. Den termiska kontrasten med omgivningen är dock så stark att den kan "chockera" kroppen och trötta ut den istället för att bara slappna av den.

Men också en dålig upplevelse för din hud

Tänk om din huds grova konsistens inte var ett resultat av hård kyla utan av alltför varma duschar? Att duscha varma på vintern kan kännas bra mentalt, men detsamma kan inte sägas om din hud.

Den skyddas av en osynlig hinna av lipider, kallad hudbarriären. Denna barriär förhindrar att vatten avdunstar för snabbt och skyddar dig mot yttre faktorer. Mycket varmt vatten löser upp denna hinna mycket snabbare än ljummet vatten. Som ett resultat blir din hud mer sårbar även om den är ren.

På vintern är det en dubbel smäll. Luften är redan torrare, värmen torkar ut atmosfären och skållheta skurar förvärrar bara uttorkningen. Huden känns stram, kliande och mer reaktiv. Många vinterrodnader, särskilt på benen eller i ansiktet, kommer inte bara från kylan, utan från denna kontrast mellan intensiv värme och torr luft.

Vad du kan göra istället

Nyckeln är inte att helt överge varma duschar, utan att ta dem med måtta. Tio minuter i skållhett vatten har inte samma effekt som tre minuter. Att sänka temperaturen något, särskilt i ansiktet, gör redan stor skillnad. Och att återfukta huden direkt efteråt, medan den fortfarande är lätt fuktig, hjälper till att återställa den viktiga skyddsbarriären.

På vintern kan en dusch fortfarande vara en stund av komfort, men den är ännu bättre när den åtföljs av ordentlig hudvård. En rik kräm, olja eller balsam blir en viktig allierad för att förhindra att värmen övergår i torrhet. Och på vintern kan du också sprida ut dina duschar: din kropp är trots allt skyddad från bakterier under sitt tjocka lager av kläder.

Och det råder ingen tvekan, du har godkännande från Dr. Mostefa Rafaa, en hudläkare i Paris. "En dusch varannan dag rekommenderas för personer utan dermatologiska problem och mer sällan för patienter med atopiskt eksem", förklarar han för Au Féminin .

Det sista ordet? Varma duschar bör avnjutas med måtta. Om du behöver värme kan du hitta den någon annanstans: i en ångande mugg, en mysig filt eller din partners armar.