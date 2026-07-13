En man tränade bara ena sidan av kroppen i 320 dagar för att observera effekterna

I 320 dagar byggde en innehållsskapare känd som "The Crooked Man" muskler uteslutande på ena sidan av kroppen. Denna satiriska strävan har gett resultat som har fascinerat internetanvändare världen över.

En avsiktligt asymmetrisk upplevelse

Det var år 2024 som "The Crooked Man", då 19 år gammal, gav sig ut på detta ovanliga äventyr. Utmaningen: att bygga muskler på endast ena sidan av kroppen, med fokus på trapeziusmuskeln, en arm och ena sidan av ryggen. För att uppnå detta unika resultat strukturerade han sina träningspass kring klassiska tyngdlyftningsövningar – axellyft med hantlar, marklyft, pull-ups – men utförde dem på ett avsiktligt obalanserat sätt. En metodisk disciplin tillämpad med en logik inverterad från den vanliga gymrutinen.

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En satirisk reaktion på looksmaxxing

Bakom detta lite knäppa tillvägagångssätt ligger en mycket specifik avsikt. "The Crooked Man" förklarar att han ville reagera på looksmaxxing, en oroande trend som har spridit sig i flera år på sociala medier och drivit många unga män att förändra sitt fysiska utseende i en besatt jakt på den "perfekta fysiken". Hammarslag mot käken, steroidanvändning, extrema bodybuildingrutiner: denna trend, ofta förknippad med maskulinistiska rörelser, orsakar oro bland många psykiatriska specialister. "The Crooked Man" har valt att ta motsatt tillvägagångssätt, genom humor och absurditet.

"Utseendeminimering", en motströmsstrategi

För att sammanfatta sitt projekt myntade innehållsskaparen en ny term: "looksminimizing". Denna satiriska fras, till skillnad från looksmaxxing, innebär att man inte försöker optimera sitt utseende – eller ens förändra det på ett avsiktligt kontraproduktivt sätt. "Det är ganska enkelt. Jag scrollade igenom TikTok i min Ferrari och jag stötte hela tiden på looksmaxxing-videor. De sa alla: 'Gör så här, gör så där. Du kommer att bli mer attraktiv. Du kommer att attrahera fler kvinnor'", förklarade han. Innan han ironiskt tillade: "Och jag tänkte för mig själv: har folk verkligen det här problemet? Jag har det motsatta problemet."

Ett imponerande fysiskt resultat

Efter 320 dagars träning är resultatet obestridligt. På bilder som delat hans Instagramkonto, följt av cirka 151 000 prenumeranter, visar "The Crooked Man" en tydligt asymmetrisk fysik: en särskilt välutvecklad trapezius, axel och arm på ena sidan, medan den andra halvan av hans kropp förblir helt genomsnittlig. En slående visuell förvandling som omedelbart utlöste en våg av reaktioner på sociala medier.

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Internetanvändare slits mellan beundran och oförståelse.

Inte helt oväntat splittrade projektet snabbt internetanvändarna. Medan vissa berömde den unge mannens noggrannhet och uthållighet – "En lektion i disciplin", skrev en kommentator – kämpade andra med att förstå projektets syfte. Många däremot kände igen det som satir och uppskattade dess ironiska tillvägagångssätt. "Det är absolut ingen mening, jag älskar det", reagerade en användare. "Jag älskar formen på hans trapets så mycket att jag har börjat träna mina en efter en", skämtade en annan. Bevis, om några, behövdes på att projektets humoristiska dimension mottogs väl av en stor del av hans community.

Med sina 320 dagar av strikt asymmetrisk träning lyckades "Den krokige mannen" med sitt mål: att uppmärksamma överdriven lookmaxing och att uppmuntra till reflektion över den växande pressen som läggs på mäns utseende. Det är värt att notera att tränare och fysiska tränare rekommenderar balanserad träning, där man arbetar båda sidor av kroppen symmetriskt, för att bevara ledhälsa och hållning på lång sikt. Detta är en uppenbar poäng, som upprepas här, men en som förtjänar att betonas i en tid då virtuella utmaningar ibland leder till riskabla träningspass.