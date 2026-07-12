Varför välbefinnandet ofta återvänder efter 45 års ålder, enligt forskare

Välbefinnande
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : Sean Thomas / Unsplash

Tänk om det bästa ännu inte har kommit? Under de senaste tjugo åren eller så har ett flertal studier beskrivit ett slående mönster: upplevt välbefinnande tenderar att minska under ungdomen och tidig vuxen ålder, nå sin lägsta punkt runt slutet av fyrtioårsåldern och sedan stiga igen. Med andra ord, efter en lägsta punkt runt 45-50 års ålder rapporterar många att de känner sig mer nöjda med sina liv igen.

Den berömda U-formade banan

Ekonomen David Blanchflower populariserade idén om en U-formad "lyckobana". Genom att analysera data från över hundra länder observerade han att livstillfredsställelsen, som är hög bland unga vuxna, gradvis sjunker till en låg punkt runt 47 års ålder, innan den stiger igen. Detta mönster, som finns hos både män och kvinnor och i en mängd olika sammanhang, tyder på att ålder påverkar humör oberoende av inkomst, utbildningsnivå eller familjesituation.

Varför kommer det tillbaka efter karantän?

Forskare erbjuder flera förklaringar. Den första handlar om att justera förväntningarna: med erfarenhet slutar vi ständigt jämföra oss med andra och accepterar våra liv bättre som de är. Den andra handlar om att hantera känslor: när de åldras ägnar många människor mer uppmärksamhet åt de positiva aspekterna av sina dagliga liv. Detta åtföljs ofta av en minskning av pressen från medelåldern – karriär, ekonomi, små barn – vilket leder till en mer fridfull period. Medelålderssvackan är därför inte oundviklig, utan en övergångsfas.

Ett upplägg som nu omprövas.

Vetenskapen har dock förändrat denna bild. Ny forskning, särskilt av Blanchflower och kollegor, har funnit att denna U-formade utveckling har försvunnit i många länder sedan mitten av 2010-talet. Anledningen: yngre människors välbefinnande, särskilt unga kvinnors, har minskat avsevärt, till den grad att moralen nu verkar öka stadigare med åldern. Det centrala budskapet är dock detsamma: äldre människor rapporterar att de i genomsnitt är lyckligare än yngre vuxna. Andra forskare påpekar också att dessa trender är statistiska medelvärden, som maskerar en stor mångfald av individuella utvecklingsbanor.

Oavsett om vi pratar om en U-formad utveckling eller en mer linjär utveckling, är en sak tydlig: att bli äldre betyder inte nödvändigtvis sjunkande moral; snarare tvärtom. För många åtföljs femtioårsåldern och därefter av en förnyad känsla av lugn, närd av erfarenhet, självacceptans och tydligare prioriteringar. Detta gör att de kan närma sig fyrtioårsåldern med lite mer optimism.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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