Trenden med "kroppsoptimering" är oroande: hur långt kommer de att gå?

Länge reserverat för idrottare, har kroppsoptimering nu blivit en del av vardagen för den genomsnittliga personen. Förbättra prestationen, öka energin eller förbättra utseendet: löftet tilltalar vissa. Men bakom denna retorik väcker denna strävan efter ständig förbättring många frågor.

En trend som går bortom sport

Kroppsoptimering handlar inte längre bara om att äta en balanserad kost och motionera. Det omfattar nu en rad metoder som är utformade för att driva kroppen – som redan är anmärkningsvärd i sin mångfald och anpassningsförmåga – mot ett ideal av konstant prestation. Kosttillskott, strikta näringsprotokoll, mycket detaljerad biologisk övervakning, banbrytande teknik… Kroppen blir ett projekt som ska hanteras, korrigeras och ibland till och med "repareras" innan den har uttryckt behovet.

Sociala nätverk, drivkrafter för självförbättring

Denna dynamik drivs till stor del av sociala medier och en genomgripande produktivitetskultur. Man ser en konstant ström av noggrant planerade rutiner, tips för att sova bättre, tänka snabbare och arbeta längre. Ordförrådet är ofta martialistiskt: optimering, hacking, effektivitet. Kroppen, trots att den är levande, känslig och unik, reduceras ibland till en maskin som måste göras lönsam.

Biohacking: vetenskap, teknologi… och extremer

Biohacking illustrerar denna logik perfekt. Inspirerad av både vetenskap och startup-anda, lovar den en "bättre version av dig själv" genom ibland extrema metoder. Vissa högprofilerade personer investerar kolossala summor i ett försök att vända åldrandet eller kontrollera varje biologisk parameter. Även om dessa metoder förblir utom räckhåll för de flesta, ger de näring åt en kraftfull (och giftig) kollektiv fantasi: om vi inte optimerar oss själva, missar vi inte något?

När förebyggande åtgärder gränsar till medikalisering

Denna trend går gradvis mot en medikalisering av vardagen . Fler och fler människor uppsöker läkare inte för att de mår dåligt, utan för att de skulle kunna bli "bättre". Upprepade förebyggande kontroller, hormonbehandlingar utan identifierad patologi och förväntad kosmetisk kirurgi: gränsen mellan vård och förbättring suddas ut. Kroppen, även om den förändras naturligt (och det är okej), verkar behöva ständig korrigering.

De dolda riskerna med strävan efter perfektion

Att vilja ta hand om sig själv ska dock aldrig innebära att man misstroar sin egen kropp. Den är inte ett problem som ska lösas, utan en värdefull allierad, kapabel till utveckling, motståndskraft och skönhet i alla dess former. Varje kropp har värde, oavsett dess prestanda, ålder eller utseende.

Riskerna med denna optimeringskapplöpning är mycket verkliga. Oreglerad användning av vissa substanser, experimentella protokoll eller råd som hittas online kan få allvarliga hälsokonsekvenser. Till detta kommer ökande psykologisk press: strävan efter allt bättre prestationer kan skapa ångest, skuld och en konfliktfylld relation till sin kroppsuppfattning.

En trend reserverad för en elit?

Kroppsoptimering belyser också en oroande social verklighet. Dessa metoder är i stor utsträckning tillgängliga för personer med tid, pengar och enkel tillgång till privata tjänster. Detta skapar en klyfta mellan de som kan "förbättra" sin hälsa och de som redan har svårt att få tillgång till nödvändig vård. Den "optimerade kroppen" blir då en markör för social status.

I slutändan är det en djupt positiv strategi att ta hand om sin kropp, lyssna på den, respektera den och stödja den. Men att se det som ett oändligt projekt kan leda till att man förnekar dess rikedom och unikhet. Kanske ligger verkliga framsteg mindre i prestation än i acceptans, balans och njutningen av att fullt ut bebo sin kropp, precis som den är idag.