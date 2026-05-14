Detta piller, avsett att öka libido efter klimakteriet, orsakar kontrovers.

Medan män har kunnat öka sin lust och utlösa en sexuell respons i åratal med det berömda blå pillret, hade kvinnor ingen motsvarighet på marknaden. Nu har de som går in i klimakteriet och vill återfå en "flickaktig libido" sin egen favorit, Viagra. Även om intim njutning inte känner någon ålder, är detta laboratorietillverkade afrodisiakum inte nödvändigtvis universellt populärt.

Vad du behöver veta om det här "rosa pillret" som alla pratar om

Det är ett läkemedel som läkarkåren hyllar som en "minirevolution". Addyi, en manlig motsvarighet till Viagra , är avsedd för kvinnor under 65 år i klimakteriet som vill "starta om motorn" och återfå kontrollen över sin sjunkande libido. Detta piller, som tidigare var reserverat för kvinnor i premenopausalperioden, har fått namnet "lilla rosa pillret", ett könsrelaterat namn som redan antyder dess syfte, och är nu tillgängligt för en bredare publik och lovar ett mer levande sexliv. Detta initiativ möjliggjordes tack vare Food and Drug Administration, den amerikanska myndigheten som ansvarar för folkhälsan.

Det är inte längre ett mysterium: effekterna av klimakteriet är väl dokumenterade. Klimakteriet är inte bara några värmevallningar och menstruationens upphörande. Vid denna avgörande tidpunkt, som markerar slutet på en era och början på en ny, går kvinnors kroppar ibland in i "standby-läge". De justerar sina parametrar, omprogrammerar sig själva och är inte längre lika responsiva som tidigare. Det som en gång fick dem att huttra, huttra och kännas som att koka gör dem nu likgiltiga. Till denna biologiska verklighet läggs vaginal torrhet, minskad energi, humörsvängningar och smärta i intima relationer. Enligt en rapport från dejtingappen Adam & Eve upplever 43 % av kvinnorna en minskad libido under klimakteriet.

Detta "rosa piller", som förmodligen är mer effektivt än ingefärselixir och maca-avkok, sägs hjälpa kvinnor med låg libido att upprätthålla sin lust och "kompensera" för påstådda kroppsliga funktionsstörningar. Det är dock inte en trollstav. Till skillnad från Viagra, som mekaniskt rätar ut en mans penis, påverkar Addyi neurotransmittorer, inklusive serotonin, "må-bra"-hormonet.

Ett ytterligare krav eller ett svar på ett genuint behov?

Även om minskad libido inte är en tragedi i sig, än mindre en anomali som behöver korrigeras, representerar den för vissa kvinnor genuint psykiskt lidande. Intimitetsspecialister kallar detta för hypoaktiv sexuell luststörning (HSDD). Lusten att få kontakt med en närstående finns förvisso, men kroppen reagerar inte och förblir okänslig för alla smekningar, även de mest oemotståndliga. Det är här Addyi visar sig vara särskilt användbart: eftersom det adresserar en känsla av obehag, inte en norm eller prestationspress. Detta piller, som liknar ett intimt bränsle, kan hjälpa 1 av 10 kvinnor som drabbas av denna störning, enligt International Society for Sexual Medicine.

Utöver den rent medicinska aspekten betonar hälsoexperter även den symboliska dimensionen av detta piller i SELF . Enligt dem utmanar Addyi den vanliga missuppfattningen att kvinnors sexliv plötsligt tar slut vid klimakteriet, som om begäret hade ett utgångsdatum.

Att det kom ut på marknaden så sent, jämfört med Viagra, som har funnits receptbelagt sedan 1998, återspeglar det utbredda stigmat kring kvinnlig njutning. "Att erbjuda detta alternativ är ett avgörande erkännande av att njutning är viktigt för mogna kvinnor", säger Dr. Rahman, "både för deras livskvalitet och deras allmänna hälsa." Detta piller får dock inte bli ett "vanligt" läkemedel som förskrivs urskillningslöst för att upprätthålla ett aktivt sexliv eller sträva efter ungdomlighet.

Ett läkemedel som ska tas med försiktighet.

Varje upplevelse är unik. Inga två kvinnor upplever klimakteriet på samma sätt. Vissa märker det knappt, medan andra känner sig som främlingar i sina egna kroppar. Utöver att väcka misstankar är detta läkemedel, som konkurrerar med Viagra, fortfarande en koncentrerad kemikalie. Dessutom är det omöjligt att hitta det receptfritt. I USA, det enda landet som godkänner det, krävs ett recept för att få det.

De som är mest drabbade tvekar också att svälja ett piller som direkt riktar sig mot deras hjärna och manipulerar deras hormoner. Enligt specialister är det inte ett mirakelmedel som är avsett att förtrolla kroppen eller lura njutningen; det är en medicin som kräver ett personligt tillvägagångssätt. Medan många kvinnor redan tar p-piller i åratal och lider av dess biverkningar, riskerar Addyi att förlänga denna dåliga vana.

Kärnan i saken är denna: att göra p-piller till ett alternativ, aldrig en förtäckt skyldighet. För verkliga framsteg ligger inte bara i existensen av ett läkemedel, utan i den frihet kvinnor får att bestämma, utan social eller medicinsk press, vad de vill återupptäcka, utforska eller lämna bakom sig.