Mor- och farföräldrar som är engagerade med sina barnbarn kan vara mindre utsatta för kognitiv nedgång

Ny forskning belyser ett samband mellan mor- och farföräldrars engagemang i barnomsorgen och bättre kognitiv hälsa på äldre dar. Enligt denna studie kan det att vara en omtänksam mor- eller farförälder bidra till att bevara vissa hjärnfunktioner över tid.

En studie av tusentals mor- och farföräldrar

Resultaten baseras på en analys av data från 2 887 mor- och farföräldrar, alla över 50 år gamla, med en medelålder på 67 år, från den engelska longitudinella studien om åldrande . Deltagarna rapporterade om frekvensen och typen av omsorg de gav sina barnbarn, såsom att leka med dem, hjälpa till med läxor, laga mat eller regelbunden barnpassning.

Bevarade kognitiva funktioner

Resultaten visar att mor- och farföräldrar som regelbundet tar hand om sina barnbarn får högre resultat på minnes- och verbal flyttester än de som inte gör det. Dessa kognitiva fördelar kvarstår även efter att ålder, hälsostatus och andra faktorer tagits med i beräkningen, vilket tyder på ett starkt samband mellan familjeengagemang och hjärnhälsa.

Kvaliteten på engagemanget är viktigare än vårdfrekvens eller typ

Forskare betonar att kvaliteten på föräldraskapet verkar vara viktigare än hur ofta barnomsorg eller specifika aktiviteter utförs med barnbarnen. Det är alltså inte så mycket antalet timmar som spenderas, utan snarare den övergripande karaktären av engagemanget, som är kopplat till de observerade kognitiva fördelarna.

Effekter mer uttalade hos mormödrar

Studien visar också att kognitiva fördelar är särskilt uttalade hos mormödrar, som uppvisar en mindre markant försämring av minne och verbal flyt än deras mindre engagerade motsvarigheter.

Forskningens gränser och perspektiv

Studieförfattarna upprepar att dessa resultat inte definitivt bevisar ett orsakssamband mellan barnbarnsomsorg och förebyggande av kognitiv nedgång. De betonar behovet av ytterligare forskning för att bättre förstå de bakomliggande mekanismerna och avgöra om andra familje- eller kontextuella faktorer påverkar detta samband.

En gynnsam aktiv social och mental roll

Enligt forskare representerar omsorgen om barnbarn en stimulerande form av socialt engagemang som kan bidra till att upprätthålla mentala förmågor hos äldre vuxna. Denna studie kompletterar annan forskning som tyder på att ett aktivt socialt liv och interaktioner mellan generationer kan bidra till ett hälsosammare kognitivt åldrande.

Långt ifrån att vara en enkel lösning för barnomsorg för föräldrar, verkar mor- och farföräldrars engagemang med sina barnbarn vara en verklig drivkraft för kognitivt välbefinnande för äldre. Även om ytterligare studier behövs, förstärker dessa inledande resultat idén att generationsöverskridande band är en tillgång för alla generationer – en emotionell, social och kanske neurobeskyddande fördel.