Denna månatliga aktivitet kan förbättra många kvinnors välbefinnande

Lyckliga kvinnor har ett hemligt vapen mot depression, och det kallas "systerskap". När de känner sig nere eller blåa, ordinerar de sig inte en spa-dag eller en shoppingrunda, utan en dos väninnor. Enligt mycket seriösa studier är det utmärkt terapi att umgås med vänner. Ett recept på gott sällskap som ska förnyas var 22:e dag.

Tjejkvällar ute: en wellnessritual erkänd av vetenskapen

Tänk om ditt bästa antidepressiva medel hade namnet på en WhatsApp-grupp och formen av en återföreningsscen med Gossip Girl? Tänk om svaret på dina vardagliga bekymmer låg i en pyjamasparty fylld med skvaller, hårrullar och chokladgodis ? Ditt nödnummer när allt faller isär eller när livet blir för allvarligt är onekligen dina väninnors mobilnummer. Men röstmeddelanden som låter som poddsändningar och sentimentala, skriftliga brainstorming-sessioner är ingen ersättning för en tjejkväll. Du vet, den typen som män anser vara billiga och ointressanta, men som har effekten av ett kraftfullt lugnande medel.

Oavsett om det är en mysig testund, en livlig karaokestund , en avslappnad middagsbjudning hemma eller en hudvårdsträff, känns tjejkvällar hemma nästan livsviktiga när man känner sig nere. Man behöver sin dos av systerskap, för att återknyta kontakten som eliten på Upper East Side i Blair Waldorfs vardagsrum. Och enligt studier i ämnet kan tjejkvällar ensamma fylla på dina dopaminnivåer. Mer än skvallriga intervjuer eller försäljningspresentationer för bostäder, är de lika återställande som gongbad och meditationssessioner.

Enligt en undersökning från 2011 av Talker Research uppgav 78 % av de tillfrågade kvinnorna att de behöver en tjejkväll var 22:e dag för att ladda batterierna. Och av erfarenhet vet du att du kommer att lämna denna "girl power"-tematräff med en lättsam känsla, ett stärkt självförtroende och ett lyft humör. Var medveten om att detta inte bara är en trevlig "känsla". Tjejkvällar, ofta anklagade för att vara ytliga och meningslösa, är faktiskt motgift mot depression.

Systerskapsstunder lika välgörande som en terapisession

Om de fick välja skulle kvinnor hellre träffa sina väninnor och turas om att anförtro sig åt varandra medan de lyssnar på "Who Run the World" än att delta i en middag i levande ljus, även en som påminner om den i La La Land. Siffrorna talar för sig själva: 62 % av de tillfrågade sa att de skulle välja en tjejkväll framför en romantisk middag med sin partner.

Dessutom släpper tjejer loss helt när de är med sina närmaste vänner. Faktum är att 83 % av kvinnorna föredrar ostrukturerade samtal framför planerade aktiviteter. Tjejkvällar, oförutsägbara och avbrutna av anekdoter som oskyldiga öron inte skulle höra, är berikande, renande, upplyftande och givande. Kort sagt, det finns inte tillräckligt med adjektiv för att lista deras enorma fördelar. Det är en allt-i-ett-behandling.

En studie från 2022 , utförd av två forskare från University of Santa Barbara i USA, presenterar dessa kvällar som en dekompressionskammare, en tillflyktsort från kaos, ett sätt att släppa ut ånga. "Kvinnor är mer benägna att anförtro sig åt varandra, dela sina känslor och luta sig mot varandra under stressiga tider", vilket leder till "betydande psykologiska fördelar", avslöjar studien. Allt detta tack vare "tend-and-befriend"-strategin – med andra ord, omvårdnad och band. Dessa tjejkvällar är lika befriande som att krossa saker i ett lurvete rum och lika lugnande som att krama träd djupt inne i skogen.

Sensmoralen i historien: det är bra att ringa sina vänner, men att träffa dem är bättre.

Ibland kan det vara en riktig utmaning att organisera tjejkvällar. Mellan den som har keramiklektioner varje kväll, den andra som campar på gymmet till klockan 22, och gängets drottning som alltid är överbokad, är det svårt att koordinera allas scheman. Man måste praktiskt taget planera ett år i förväg för att hitta rätt datum, medan det under tonåren räcker med ett enda kodnamn för att samla alla till ett häng.

Ändå förtjänar det som du kanske ser som en valfri kväll i sms:andets och digitala en-till-en-mötenas tidsålder att bli en prioritet igen. Vi tänker inte tacka nej till ett bra tvåtimmarssamtal där vi ställer världen till rätta i våra pyjamas. Dramatiska röstmeddelanden, viskade "vänta, låt mig berätta"-meddelanden under täcket, snabba avrapporteringar mellan tunnelbanestationer – allt detta är värdefullt. Det sparar dagar, lindrar ångest och håller kontakten vid liv. Men låt oss vara ärliga: ingenting ersätter verkliga livet, 3D-upplevelsen, närvaron som tar upp plats i soffan.

Att träffa sina vänner är en fullständig sensorisk upplevelse. Det är deras ansiktsuttryck när de dömer någon utan att säga ett ord. Det är blickarna som talar sitt tydliga språk. Det är energin som flödar, tystnaderna som inte är pinsamma, skrattutbrotten som är för högljudda och för intensiva. I telefon pratar ni. I verkliga livet lever ni tillsammans.

Att ringa håller lågan vid liv. Att träffas ger bränsle åt elden. Båda spelar roll, men ett gemensamt skratt runt ett bord slår alltid en skrattande emoji. Ibland är våra vänners bekväma säng lika välkomnande som en terapeuts soffa.