Varför är kvinnor ofta känsligare för kyla än män?

Det är en klassisk vardagsföreteelse: medan vissa tar en filt, öppnar andra fönstret och säger: "Det är så mysigt!" Och i motsats till vad många tror är denna skillnad i uppfattning långt ifrån en ren infallsvinkel. Vetenskapen visar att kvinnor faktiskt känner kylan oftare än män ... av mycket verkliga skäl.

En berättelse om muskler och värme

Kroppen producerar naturligt värme genom sin ämnesomsättning. Muskelmassa spelar en betydande roll i denna process. Men vid samma vikt har kvinnor i genomsnitt mindre muskelmassa än män. Som ett resultat producerar deras kroppar generellt något mindre värme. Detta förvärras av en basalmetabolism som ofta är lägre. Enligt data som rapporterats av The Conversation är den genomsnittliga ämnesomsättningen hos män cirka 23 % högre.

I praktiken betyder detta att den manliga kroppen förbränner energi snabbare ... och genererar mer värme dagligen. Det är därför inte en fråga om "viljestyrka" eller mentalt motstånd: det är helt enkelt en normal biologisk skillnad.

Varför blir händer och fötter kalla snabbare?

Hormoner spelar också en viktig roll i denna köldkänslighet. Östrogen och progesteron påverkar blodcirkulationen och främjar vasokonstriktion: de små blodkärlen nära huden dras ihop, särskilt i extremiteterna. Som ett resultat får händer, fötter och öron mindre varmt blod och kyls ner snabbare.

En studie utförd av University of Utah och publicerad i The Lancet observerade till och med att kvinnors händer i genomsnitt var cirka 3 °C kallare än mäns. Intressant nog är deras kärnkroppstemperatur faktiskt något högre. Det är just denna kontrast mellan en bevarad kärnvärme och kallare extremiteter som accentuerar känslan av kyla.

Känslor som förändras beroende på menstruation

Upplevelsen av kyla kan också variera under menstruationscykeln. Efter ägglossningen stiger progesteronnivåerna, vilket ökar kroppstemperaturen något. Denna skillnad kan göra att den omgivande luften känns svalare i jämförelse, vilket intensifierar känslan av kyla.

Graviditet, klimakteriet eller vissa hormonbehandlingar kan också förändra denna uppfattning. Med andra ord är det fullt möjligt att tolerera en temperatur perfekt en dag... och sedan behöva en tjock tröja några dagar senare för samma termometeravläsning.

På kontoret är termostaten inte alltid neutral

Biologi förklarar inte allt. Temperaturstandardernas historia spelar också en överraskande roll. Under lång tid beräknades kontorstemperaturstandarder baserat på den genomsnittliga ämnesomsättningen hos en vuxen man på 1960-talet. Som ett resultat utformades många arbetsytor för att vara mer lämpliga för män än för kvinnor.

Det är därför inte konstigt att vissa människor huttrar under möten medan andra tycker att luftkonditioneringen är "perfekt". Idag börjar många företag ompröva sina inställningar för att bättre ta hänsyn till skillnader i termisk komfort.

Nej, det är inte en ursäkt för sexistiska kommentarer.

Att förstå att kvinnor ofta är mer känsliga för kyla bör aldrig användas för att underblåsa klichéer eller hånfulla kommentarer. Fraser som "kvinnor fryser alltid", "en riktig man fryser aldrig" eller "sluta vara så skör" är baserade på föråldrade stereotyper. Att känna sig kall har ingenting att göra med mod, styrka eller karaktär.

Varje kropp fungerar olika, och att behöva en extra tröja är varken en svaghet eller en överdrift. Att kunna lyssna på sina fysiska förnimmelser utan att rättfärdiga dem bidrar också till välbefinnande och självrespekt.

När kyla kan bli en signal

I de flesta fall är det helt normalt att känna sig kall, men om köldkänslan blir mycket intensiv eller åtföljs av betydande trötthet, yrsel, mycket blek hud eller blåaktiga naglar kan det vara bra att rådfråga en läkare. Vissa tillstånd, såsom anemi eller sköldkörtelrubbningar, kan öka känsligheten för kyla.

Under tiden finns det ingen skam i att höja värmen, dra fram dina tjocka strumpor eller ha din favorittröja draperad över axlarna. Ibland vet din kropp helt enkelt exakt vad den behöver.