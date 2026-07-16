Värmeböljan: den enkla gesten med tungan som hjälper till att svalka sig

Värmeböljorna som drabbar stora delar av Europa verkar oändliga. Och även om denna tryckande hetta kvarstår kämpar kroppen för att anpassa sig. För att svalka sig viftar folk med fläktar, tillverkar ishalsband och sprayar sig med dimma. Denna yogalärare har dock en annan, mer ovanlig teknik: hon rullar med tungan för att återställa kroppen till rumstemperatur.

Sītali-andning, en magisk formel för nedkylning

Värmeböljan är obeveklig och får oss att känna oss som om vi hamnat i filmen "Groundhog Day". Varje utflykt känns som en eldprövning. Asfalten är som glödande kol, luften är mer kvävande än ökenluft, och minsta steg förvandlar våra kroppar till vattenpölar. Denna värme är nästan apokalyptisk. Inte ens termometern har längre tillräckligt med siffror för att exakt mäta temperaturen i solen.

Vissa väljer att hålla sig inkrupna i mörkret, medan andra tvingas trotsa denna tryckande atmosfär för att gå till jobbet eller hålla möten. I det här vädret som smälter plaststolar och är varmt nog att steka ett ägg, längtar kroppen efter att migrera till isflaken. Förutom att dagens teknik ännu inte tillåter oss att teleportera till en annan kontinent, och inte heller att låsa in oss i en kryogen kapsel.

Så vi nöjer oss med vad vi har: bärbara fläktar, halsvärmare som blåser sval luft, spraymunstycken… Varje föremål, från en papperstidning till en portfölj, blir också en improviserad fläkt. Innehållsskaparen @intuitibelle, som är ett exempel på visdom, har en ganska speciell teknik för att sänka sin kroppstemperatur. Hon gör vad som ser ut som en grimas. Yogaentusiaster vet att det är mycket mer än ett roligt uttryck. Det är ett effektivt "yogiskt knep" med ett namn: Sitali-andning. En sanskritterm som bokstavligen betyder "cool".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Ariana ~ Funktionell yoga och rörlighet 🤸🏽‍♀️ (@intuitibelle)

En yogainspirerad teknik som är lätt att reproducera

Var lugn: du behöver inte vara expert för att prova den här typen av andning, som känns som att ha inbyggd luftkonditionering. Det är enklare än att göra huvudstående eller kråkpositionen. Du behöver bara vara flexibel med tungan för att prova den här lilla munövningen. "Du rullar tungan, andas in försiktigt... och pang: supersval luft kommer in. Som en minifläkt i munnen", förklarar skaparen av den här videon.

Denna lätta tungförvridning, som nästan var en skolgårdsutmaning förr i tiden, låter dig känna frisk luft komma in i kroppen. Det skapar en sorts "passage". För att optimera denna rörelse andas du in långsamt genom detta rör som är format med tungan, drar tillbaka tungan och stänger munnen. Sedan andas du försiktigt ut genom näsan. Det finns också en variant för personer som aldrig har lyckats kröka tungan på det här sättet och som tror att det är en gåva från naturen. Så här gör du för dem som har fastnat i en rutin sedan grundskolan:

Läpparna förblir lätt isär.

Tänderna nuddar nästan varandra

Vi andas in försiktigt genom tänderna, vilket ger ifrån sig ett svagt visslande ljud.

Andas sedan ut genom näsan

Vad det egentligen tillför kroppen

Det är svårt att föreställa sig att göra detta ovanliga ansiktsuttryck på en fullsatt tunnelbana eller mitt i en tät folkmassa. Man skulle vara rädd för att se ut som en komplett udda figur eller bli misstolkad. Ändå vore det synd att hoppa över denna lilla gest av rädsla för att se löjlig ut eller bli dömd.

Bakom denna utmaning i den tidiga barndomen ligger framför allt en terapeutisk grimas som resonerar djupt i kroppen. ”Det är en uråldrig pranayama som hjälper till att sänka kroppstemperaturen, lugna nerverna, lugna sinnet (och starka känslor) och förbättra matsmältningen”, förklarar coachen och bevisar att frid varken är en förlorad illusion eller lockelsen av självhjälpsböcker.

Förutom att locka fram vårt inre barn, bevisar denna lilla tungrörelse hur mycket detta organ kan lugna kroppen. För att lugna vagusnerven sticker vissa wellness-specialister till och med ut tungan dagligen. Det är en avslappningsritual bland många andra. Här är en bra anledning att använda tungan till något annat än semesterselfies.