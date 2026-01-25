Search here...

Vid 24 års ålder firar denna franska kvinna sitt symboliska äktenskap med en mangakaraktär och väcker kontrovers.

Äktenskap
Fabienne Ba.
Lucie (@hikari_sunshine på TikTok), en 24-årig fransk kvinna bosatt i Tokyo, organiserade en symbolisk ceremoni med Mami Nanami, en fiktiv karaktär från den berömda animen "Rent-a-Girlfriend", i ett kapell i Okayama den 13 december 2025. Hon är utexaminerad från Sciences Po Paris och passionerad för japansk kultur sedan barnsben, och omfamnar helt denna icke-juridiska förening som splittrar sociala nätverk.

En passion född i japansk barndom

Lucie, ursprungligen från södra Frankrike med belgiska rötter, upptäckte Japan som barn genom familjeresor och språkinlärning på gymnasiet. År 2018 fängslade animen "Rent-A-Girlfriend" henne med Mami, en manipulativ och oberoende antagonist som trotsar haremstereotyper. Som en tvångsmässig samlare av varor (figurer, affischer, plyschdjur) organiserar hon deras symboliska förlovning 2023 för att fira deras virtuella årsdag.

Kontrasterande reaktioner: hat och stöd

Efter att ha kontaktats av Sun Euro, ett företag som specialiserar sig på låtsasbröllop, firade Lucie sitt "bröllop" i en vit klänning i ett kapell i Okayama, med sina föräldrar som tittade på via Zoom. Händelsen, som delades med hennes 20 000 följare på Instagram och 24 000 på TikTok, genererade 1 000 hatiska kommentarer inom 24 timmar, men inspirerade också fans av oshikatsu (kärlek till fiktiva idoler). Trots förolämpningarna höll Lucie ut: "Jag var inte psykologiskt förberedd på avslöjandet, men jag kommer inte att sluta älska honom. Det är som att vara kär i någon i verkliga livet."

Emotionell frihet och samhälleliga begränsningar

Detta fall illustrerar japansk oshikatsu, där kärlek till fiktiva karaktärer blir en social ritual. Lucie förkroppsligar värderingarna av självuttryck inför fördömande: "Mami ger mig daglig energi." Även om hon är medveten om berättelsens ensidiga natur och oron inför mangans slut, hävdar hon sin rätt "att älska fritt utan att såra andra".

Utöver kontroversen väcker Lucies berättelse (@hikari_sunshine på TikTok) frågor om vår relation till kärlek, fantasi och sociala normer. Oavsett om vi ser det som excentricitet eller ett legitimt krav, avslöjar hennes handling främst ett samhälle mitt i en omdefiniering av sina känslomässiga ramar, där personligt uttryck mer än någonsin blir en politisk handling.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
