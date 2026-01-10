”Vi åt pasta på vårt bröllop”: hon bryter mot konventionerna kring denna dag

Par omdefinierar traditioner och bryter lätt mot etablerade kulinariska regler. Vissa ställer upp food trucks på sin festlokal, andra väljer temabufféer och ytterligare andra visar upp pasta på alla tänkbara sätt. Denna rätt, som oftare finns i studentkök än på vita dukar, gör inte anspråk på att konkurrera med typiska gourmetmenyer. Men den har fördelen att den bryter mot moderna mönster.

Pasta som huvudrätt, ett djärvt val

Föreställ dig ett perfekt dukat bord, prydt med en förgylld kandelabrar, vildblommor och kristallporslin. Pasta, en billig och lättlagad rätt för lata dagar, känns malplacerad i denna eleganta dukning. När du tänker på en bröllopsmeny föreställer du dig spontant en vacker kyckling på en bädd av ekologiska grönsaker eller ett ankbröst med potatis dauphinoise.

Du förväntar dig att läsa prestigefyllda kulinariska titlar på pergament, skrivna i ett romantiskt typsnitt. Lite mindre att äta en enkel rätt du kan utantill. Innehållsskaparen @chlosertoyou överraskade sina gästers smaklökar genom att erbjuda en twist på pasta. Liksom många par, trötta på föråldrade seder och kulinariska normer, fann hon originalitet i ren enkelhet.

Och hon valde inte den här menyn för att återskapa Lady och Lufsen framför fotografens vaksamma öga. Pasta, den där basrätten som kommer väl till pass när inspirationen saknas och som obevekligt dyker upp på studenternas läppar, är en sann institution i Italien. Här pratar vi inte om enkla makaroner och ost eller spaghetti dränkt i ketchup, utan snarare mer avancerade recept. Influencern gjorde rättvisa åt denna orättvist underskattade rätt. Medan hennes vänner inledningsvis grimaserade vid menys avslöjande, som för att säga: "Det där får man bara inte göra", ändrade de sig snabbt.

Ett bröllop med den goda smaken av Dolce Vita

Medan vissa mer vågade brudar har ersatt den traditionella bröllopstårtan med en gigantisk mozzarella eller en XXL-tiramisu, var Chloé lite mer förnuftig och förnuftig i sina val. Som hon förklarar i sin video var "bröllopsmattema italienskt". Pasta, lättare att höja än den gemytliga pizzan, var därför det självklara valet.

Innehållsskaparen, som undvek klichéer och smakfullt omformade bröllopsmenyn, nöjde sig inte med bara några antipasti och lite parmesan. Till förrätter? Grillad bläckfisk, nötcarpaccio, tryffelarancini, en burrata- och tomatduo… Upplevelsen börjar med den allra första tuggan. Dessa rätter, vars aromer ensamma frammanar Milanos kullerstensgator, var bara en kort glimt. Resten av måltiden var lika lovande.

Vem sa att pasta inte kunde vara elegant och mäta sig med de finaste rätterna från det franska köket? Chloé valde tre pastavarianter till sitt bröllop: tryffelpasta, musslpasta och ragùpasta. Dessa italienskinspirerade specialiteter bevisar att pasta kan paras ihop med oklanderliga klänningar och kostymer, inte bara med en mormors förkläde.

Längtan efter ett verkligt personligt bröllop

Idag strävar par efter mer frihet och tar sina släktingars bud mindre på hjärtat. De säger "Ja" i sidenpyjamas framför altaret, improviserar gigantiska grillfester på slottsområdet och skålar för sin förening med picknickliknande måltider mitt ute på fälten.

Medan bröllop en gång i tiden till stor del dikterades av föräldrarna, upplevs de nu som en personlig angelägenhet. Från menyn till aktiviteterna och dansen har moderna bröllop en vägledande princip: individualitet . Par försöker inte längre behaga de äldre familjemedlemmarna; de vill förverkliga sina vildaste drömmar, även om det chockerar några av de äldre gästerna. De tar tillbaka kontrollen och släpper på tyglarna, från garderoben till maten.

Att servera pasta på bröllopet, blåsa bubblor när man lämnar kyrkan, erbjuda frön att plantera istället för de vanliga sockrade mandlarna… Det är inte provokation, bara ett tecken på behaglig frigörelse.