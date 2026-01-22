Är äktenskapet i kris i Japan? Denna opinionsundersökning väcker debatten på nytt

En färsk undersökning i Japan visar att 70 % av gifta kvinnor ångrar sitt äktenskap, vilket återupplivar debatten om äktenskapskrisen i skärgården. Denna siffra, från en undersökning som genomfördes av matchmakingbyrån Presia bland 287 kvinnor i åldrarna 20 till 59, kräver viss precisering: urvalsstorleken är begränsad och det finns potentiell partiskhet i en nätdejtingtjänst.

Ånger centrerade kring pengar och hem

Bland de uttryckta ångrarna dominerar ekonomiska problem: 22,6 % beklagar att de sänkte sina förväntningar på sin makes inkomst, och 14,6 % beklagar bristande ekonomisk disciplin. Vägran eller inkompetens hemma kommer på tredje plats (11,1 %). Omvänt ångrar 36,6 % inte att de kompromissat med sin makes fysiska utseende. 54 % uppger att de inte skulle gifta om sig med honom om de kunde vrida tillbaka tiden. Dessa resultat förstärker idén om en minskande äktenskapsfrekvens i Japan, präglad av senare äktenskap och ökande ensamstående.

Kontexten för ett Japan som är ovilligt att gifta sig

Landet upplever en historisk nedgång i antalet äktenskap, med rekordmånga ensamstående personer: 17,3 % av männen och 14,6 % av kvinnorna i åldern 18–34 planerar inte att gifta sig, enligt tidigare undersökningar. Bland de angivna orsakerna finns en preferens för ensamhet (40 %), en upplevd brist på förmåner (33 %) och svårigheter att träffa någon (49 %). Ungdomar nämner också utmattning från sociala och ekonomiska påfrestningar, vilket förvärras av en snabbt åldrande befolkning.

Undersökningsbias

Matchmakingbyrån Presias plattform riktar sig dock till en potentiellt missnöjd publik – webbplatsbesökare eller användare av sociala medier, som är mindre benägna att vara lyckliga i sina relationer. Detta snedvrider resultaten negativt, vilket noterades i den ursprungliga analysen. Långt ifrån att ge en heltäckande bild belyser denna undersökning verkliga frustrationer (ekonomi, arbetsfördelning), men den återspeglar inte verkligheten i alla japanska relationer.

Sammanfattningsvis återspeglar dessa siffror en strukturell nedgång: äktenskapen minskar och födelsetalen är som lägst. Ändå kvarstår initiativ som dejtingbyråer, och undersökningar visar att många fortfarande strävar efter att gifta sig någon gång. Krisen är verklig i Japan, men mildras av förändrade förväntningar gällande balans mellan arbete och privatliv och ekonomiskt välbefinnande.