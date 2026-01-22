Search here...

Är äktenskapet i kris i Japan? Denna opinionsundersökning väcker debatten på nytt

Anaëlle G.
En färsk undersökning i Japan visar att 70 % av gifta kvinnor ångrar sitt äktenskap, vilket återupplivar debatten om äktenskapskrisen i skärgården. Denna siffra, från en undersökning som genomfördes av matchmakingbyrån Presia bland 287 kvinnor i åldrarna 20 till 59, kräver viss precisering: urvalsstorleken är begränsad och det finns potentiell partiskhet i en nätdejtingtjänst.

Ånger centrerade kring pengar och hem

Bland de uttryckta ångrarna dominerar ekonomiska problem: 22,6 % beklagar att de sänkte sina förväntningar på sin makes inkomst, och 14,6 % beklagar bristande ekonomisk disciplin. Vägran eller inkompetens hemma kommer på tredje plats (11,1 %). Omvänt ångrar 36,6 % inte att de kompromissat med sin makes fysiska utseende. 54 % uppger att de inte skulle gifta om sig med honom om de kunde vrida tillbaka tiden. Dessa resultat förstärker idén om en minskande äktenskapsfrekvens i Japan, präglad av senare äktenskap och ökande ensamstående.

Kontexten för ett Japan som är ovilligt att gifta sig

Landet upplever en historisk nedgång i antalet äktenskap, med rekordmånga ensamstående personer: 17,3 % av männen och 14,6 % av kvinnorna i åldern 18–34 planerar inte att gifta sig, enligt tidigare undersökningar. Bland de angivna orsakerna finns en preferens för ensamhet (40 %), en upplevd brist på förmåner (33 %) och svårigheter att träffa någon (49 %). Ungdomar nämner också utmattning från sociala och ekonomiska påfrestningar, vilket förvärras av en snabbt åldrande befolkning.

Undersökningsbias

Matchmakingbyrån Presias plattform riktar sig dock till en potentiellt missnöjd publik – webbplatsbesökare eller användare av sociala medier, som är mindre benägna att vara lyckliga i sina relationer. Detta snedvrider resultaten negativt, vilket noterades i den ursprungliga analysen. Långt ifrån att ge en heltäckande bild belyser denna undersökning verkliga frustrationer (ekonomi, arbetsfördelning), men den återspeglar inte verkligheten i alla japanska relationer.

Sammanfattningsvis återspeglar dessa siffror en strukturell nedgång: äktenskapen minskar och födelsetalen är som lägst. Ändå kvarstår initiativ som dejtingbyråer, och undersökningar visar att många fortfarande strävar efter att gifta sig någon gång. Krisen är verklig i Japan, men mildras av förändrade förväntningar gällande balans mellan arbete och privatliv och ekonomiskt välbefinnande.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
