De använde AI för sitt bröllop ... och domstolarna var inte alls nöjda med det.

Idag skriver par inte längre sina bröllopslöften med hjärtats bläck. De delegerar denna skrivuppgift, hur personlig den än må vara, till sin fickstora Baudelaire-bok: chatGPT. Oavsett om det är för att bekämpa skrivkramp, undvika otympliga formuleringar eller helt enkelt av lathet, anförtror de denna romantiska prosa till AI. Men det var i ett helt annat sammanhang som AI orsakade ett bröllopsmisslyckande i Nederländerna.

Att skriva bröllopslöften med AI är vanligt förekommande.

Studenter är inte de enda som använder AI för att skriva uppsatser och slutföra läxor. Nu vänder sig förlovade par till denna moderna magi för att skriva sina bröllopslöften och uttrycka sina känslor. Långt ifrån att svepas med av romantisk passion eller ha en naturlig gåva för prosa, ber de chatGPT, sin moderna tjänare, att skapa en skräddarsydd text, noga med att inte väcka för mycket misstanke. Och denna lilla smula sentimentala bedrägeri är vanligt förekommande. Enligt en undersökning av Index Digital erkände nästan en tredjedel av brittiska nygifta att de använde AI för att skriva sina löften.

Familj och vänner förenklar också processen att hålla långa tal genom att skicka sina förfrågningar till dessa följsamma robotar. AI är dock inte alltid tillförlitlig. Även om den verkar mirakulöst har den sina begränsningar. Förutom att ge intrycket av ett slarvigt jobb, sakna personlighet och engagemang, tar den inte alltid hänsyn till juridiska krav. För även om äktenskapet är en pakt av evig kärlek , är det först och främst en juridisk status, och det krävs inte mycket för att undergräva dess efterlevnad.

I april 2025 i Zwolle, i norra Nederländerna, gifte sig ett par inför en släkting, som förrättade ceremonin som borgmästare brukar göra. De sa "Ja" och tittade varandra in i ögonen, men lagen sa nej.

Ett bröllop inställt på grund av chatGPT, en första gång

Anledningen till ogiltigförklaringen? Ett juridiskt grundlöst argument. Visserligen kan dessa löften mäta sig med svunna tiders poesi och låter söta i örat, men de klingar tomma i lagens ögon. Med andra ord, de har inget värde och representerar… ingenting. Och de rörande metaforerna misslyckades med att mjuka upp hovets hjärtan, som kompromisslöst följde reglerna.

”Lover du att stå vid [kvinnans namn] sida idag, imorgon och för alltid?” frågades mannen först. ”Att skratta tillsammans, att växa tillsammans och att älska varandra oavsett vad?” ”Att fortsätta stötta varandra, att reta varandra, att hålla fast vid varandra, även i svåra tider?” frågades kvinnan sedan. Sedan, handflata mot handflata, sa paret i kör: ”Inte bara man och hustru, utan först och främst ett team, ett galet par, varandras kärlek och varandras hem!”

Ett känslosamt tal som flirtade med att vara irrelevant enligt nederländsk lag. "Det ovannämnda talet visar att mannen och kvinnan inte avgav den förklaring som krävs enligt artikel 1:67, punkt 1, i den nederländska civillagen", konstaterade domstolen. Denna artikel föreskriver att de blivande makarna försäkrar att de kommer att uppfylla alla rättsliga skyldigheter som rör äktenskapet. Den slutgiltiga domen? Domstolen gynnade inte paret, som därmed inte kunde slutföra sin ansökan och gifta sig. "Följaktligen formaliserades inte äktenskapet mellan mannen och kvinnan. Detta innebär att vigselbeviset felaktigt registrerades i folkbokföringsregistret", står det i domen. Kort sagt, i detta "förberedda" tal utelämnade chatGPT det viktigaste elementet och blundade helt enkelt för allt.

Kommer AI-genererade önskningar snart att bli föremål för bredare sanktioner?

Även om AI kan vara ganska användbart för bröllopsplanering, genom att föreslå dekorationsidéer, erbjuda underhållningstips och skapa en personlig spellista, används det bäst med måtta. Detta fall, som har gått över gränser, fungerar som en varnande berättelse, till och med en väckarklocka. Även om äktenskapet är en personlig händelse, en höjdpunkt i livet, har det fortfarande sina begränsningar. Det finns gränser. De två partnerna, som nu måste revidera sina planer och göra om ceremonin, vet vad de kan förvänta sig. Och i förlängningen gör par runt om i världen det också.

”Under en borgerlig vigsel måste par recitera de föreskrivna deklarationsorden, som bekräftar att det inte finns något juridiskt hinder för äktenskapet, och de avtalsmässiga orden, som juridiskt binder dem som makar. Dessa ord är lagstadgade och kan inte ersättas av AI-genererade eller personliga löften”, förklarar advokaten Simarjot Singh Judge i HuffPost UK . Ett klokt ord.

AI utmärker sig inom många områden, men bröllopslöften kräver mänsklig granskning och en känslomässig signatur. Annars kan den lyckligaste dagen i livet snabbt förvandlas till en mardröm.