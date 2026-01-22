Search here...

Hon ville ha en dröm-sminkning till sitt bröllop och resultatet förskräckte henne.

Äktenskap
Léa Michel
@alexandrarae91/TikTok

En sminkprovning som syftar till att förhöja en av de vackraste dagarna i ditt liv kan ibland innehålla överraskningar ... och inte alltid trevliga. Det var precis vad som hände Alexandra Geahlen, vars berättelse blev viral på TikTok och humoristiskt och vänligt påminde oss om vikten av att göra rätt skönhetsval inför den stora dagen.

Från inspiration till chock

När Alexandra gick på sin makeup-provtagning 2021 var hon full av entusiasm. Hon delade ett elegant inspirationsfoto som visade upp en sofistikerad rökig eyeliner och en strålande, men ändå felfri, hy som perfekt kompletterade hennes brudklänning. Självförtroende, spänning, positiva förväntningar… allt var på plats för ett magiskt ögonblick. Förutom att verkligheten inte alltid lever upp till förväntningarna…

Väl sittande i stolen, utan en spegel för att följa processen, väntade Alexandra ivrigt på den slutgiltiga domen. När makeupartisten äntligen vände spegeln mot henne blev hon chockad. Konturerna var dåligt blandade, definitionen saknades och den övergripande effekten såg matt ut, långt ifrån den eleganta och lysande looken hon hade hoppats på. Runt omkring henne var hennes familj och vänner mållösa. Hon skulle senare säga att alla var "i chocktillstånd".

Artighet inför besvikelse

Trots sin besvikelse valde Alexandra att förbli artig. Du kanske känner till den här reflexen: att vilja undvika konflikter, att inte såra någons känslor, att förbli trevlig. Hon tackade makeupartisten, betalade för provspelningen och släppte sedan ut sina känslor när hon var ute. Mellan tårar och nervöst skratt insåg hon det absurda i situationen. Lyckligtvis ägde denna provspelning rum ett år före hennes bröllop, planerat till juli 2022. Hon hade därför tid att återhämta sig, hitta en ny makeupartist och förvandla denna missöde till en språngbräda till något mycket mer positivt.

Den perfekta sminkningen på den stora dagen

Och det var precis vad hon gjorde. Alexandra hittade en annan makeupartist, Lauren Updike, som specialiserade sig på bröllopsmakeup. På den stora dagen levde resultatet upp till hennes drömmar: strålande, elegant, perfekt anpassat till hennes ansiktsdrag och atmosfären på bröllopet. Bilderna, tagna av Ambria Photography, vittnar om ett sublimt resultat, där Alexandra utstrålar självförtroende och lycka.

En anekdot som blev viral

Några år senare bestämde hon sig för att dela den här historien på TikTok. I december 2025 blev en enkel video som jämförde hennes inspirationsfoto med resultatet av hennes sminkprov viral: nästan 750 000 visningar och tiotusentals kommentarer. Användare skrattade, sympatiserade och delade sina egna ibland katastrofala skönhetsupplevelser. Långt ifrån att håna henne samlades communityn kring denna lättsamma anekdot och förvandlade ett pinsamt minne till ett ögonblick av solidaritet och gott humör.

En positiv läxa för alla brudar

Idag betonar Alexandra att den här berättelsen har hjälpt många blivande brudar att känna sig mindre ensamma. Även du kan lära dig en värdefull läxa: en makeup-provning bör vara ett genuint utbyte. Våga ge din åsikt i realtid, be om justeringar och uttryck dina önskemål. Det handlar inte om att kritisera, utan om att tillsammans skapa en look som speglar dig och får dig att känna dig vacker, självsäker och lugn.

I slutändan påminner denna upplevelse oss om att en plan B alltid är en bra idé, och att ditt välbefinnande kommer först. Din bröllopsdag förtjänar att vara ljus, glädjefylld och djupt positiv. Och ibland kan även ett litet missöde förvandlas till en värdefull läxa ... och en inspirerande berättelse att dela.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Är äktenskapet i kris i Japan? Denna opinionsundersökning väcker debatten på nytt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Är äktenskapet i kris i Japan? Denna opinionsundersökning väcker debatten på nytt

En färsk undersökning i Japan visar att 70 % av gifta kvinnor ångrar sitt äktenskap, vilket återupplivar debatten...

”Vi åt pasta på vårt bröllop”: hon bryter mot konventionerna kring denna dag

Par omdefinierar traditioner och bryter lätt mot etablerade kulinariska regler. Vissa ställer upp food trucks på sin festlokal,...

Hon påtvingade sin man ett "barnfritt" äktenskap; hennes beslut utlöste kontroverser.

Att delta i ett bröllop framkallar ofta glädje, återföreningar och glittrande ögon. Men när familjerealiteter tränger sig in...

Bröllopstrender för 2026: valen som kommer att lämna ett bestående intryck

Ett bröllop är ett unikt ögonblick, och år 2026 lovar det att bli mer inspirerande än någonsin. Mariages.net,...

De säljer biljetter till sitt bröllop: den nya trenden som chockar internet

Äktenskapet är en privat fest, vanligtvis bevittnad av nära familj och vänner. Medan vissa par väljer intima ceremonier...

Glöm den vita klänningen: det här är färgen som brudar nu drömmer om.

Obefläckat vitt är inte längre den dominerande färgen för brudklänningar. Medan kvinnor i årtionden följde denna klädtradition av...

© 2025 The Body Optimist